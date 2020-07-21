　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東檢舉國道「路隊長 」暴增　半年616件...三寶駕駛狂申訢慘被打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高速公路佔用內線車道行駛，被檢舉違規案件暴增，屏東監理籲請駕駛人遵守規定，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高速公路佔用內線車道行駛，被檢舉違規案件暴增，屏東監理籲請駕駛人遵守規定，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

車輛行駛高速公路未依時速及規定佔用內線車道當「路隊長」，甚致造成塞車、交通事故，由於行車紀錄器及手機拍照、攝影都很方便，屏東監理站及警方接到檢舉案件激增，由於每件要罰3000元，不少駕駛接到罰單才知違規，提出申訴，由於事證明確，都被駁回，監理站籲請用路人遵守高速公路的行車規定，避免被罰。

▲高速公路佔用內線車道行駛，被檢舉違規案件暴增，屏東監理籲請駕駛人遵守規定，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼未依規定行駛內線車道。

▲高速公路佔用內線車道行駛，被檢舉違規案件暴增，屏東監理籲請駕駛人遵守規定，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東監理站統計，2019年未依規定行駛高速公路內線車道違規案件才486件 ，今年至6月間止，已有 616件，半年違規案件超越去年全年。事故。

屏東監理站說，依據高速公路及快速公路交通管制規則第8條第1項第3款規定: 「內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。」。

由此可知，高速公路內側車道的用途是「超車道」，駕駛人在超越前車後，在有安全距離時即應駛回原車道行駛，不得沿途持續佔用內側車道行駛，但小型車在不堵塞行車的狀況下，得以該路段容許的『最高速限』行駛內側車道；也就是說，小型車駕駛人如非以該路段容許的『最高速限』行駛於高速公路內側車道，是會被國道警察依法開罰。

屏東監理站站長洪美芳表示，諸多駕駛人開車上高速公路，常會收到此類慢速車占用內側車道行駛的罰單而到監理站申訴，由於違規事實明確，往往都是徒勞而返。

該監理站提醒用路人，高速公路車道的使用規定是依據不同車種（大、小型車）、不同車速（快、慢速）的車輛應分道行駛的原則而訂定，駕駛人應有「內側車道為超車道、快車道」、「慢速車應行駛外側車道」等駕駛觀念，切勿佔用內側車道行駛影響交通順暢，也可避免受罰。

►「黛珂甦妍淨化前導液」有個可愛的暱稱「紫蘇水」150ml，原價1300元，特價1100元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
韓國瑜任內著名地標要拆了！「愛河．愛之鯨」退場原因曝光
獨家曝光／民眾黨員大會Logo長這樣　拚5千黨員出席熬過滅黨
一張圖看懂！　經濟部親曝「三倍券卡套」貼心用途
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園「拳王」一拳把人打成腦殘！罵他女友「妓女」　醉男醒來已心智不全

花30萬買打手原因曝！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　「K哥」：他看起來很欠打

形象調查官「藝人級顏值」驚豔全場！小林志玲+全大運美少同喊：加我

又有大陸無名漁船越界！金門海巡發射霰彈槍警告　押返料羅港

嫌樓上鄰居太吵！運將裝「震樓神器」回擊挨告　一審判賠24萬　

屏東檢舉國道「路隊長 」暴增　半年616件...三寶駕駛狂申訢慘被打臉

中壢妹搭客運被噁男問罩杯…她感覺衣服裡「有東西」　一路崩潰到台北

獨／知名泌尿科女醫被盜照！「代言」10醫療騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

詐騙新手法！　要求職者給健保卡辦勞保...拿去領三倍券

被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…惡煞堅稱為討賭債8萬元

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

桃園「拳王」一拳把人打成腦殘！罵他女友「妓女」　醉男醒來已心智不全

花30萬買打手原因曝！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　「K哥」：他看起來很欠打

形象調查官「藝人級顏值」驚豔全場！小林志玲+全大運美少同喊：加我

又有大陸無名漁船越界！金門海巡發射霰彈槍警告　押返料羅港

嫌樓上鄰居太吵！運將裝「震樓神器」回擊挨告　一審判賠24萬　

屏東檢舉國道「路隊長 」暴增　半年616件...三寶駕駛狂申訢慘被打臉

中壢妹搭客運被噁男問罩杯…她感覺衣服裡「有東西」　一路崩潰到台北

獨／知名泌尿科女醫被盜照！「代言」10醫療騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

詐騙新手法！　要求職者給健保卡辦勞保...拿去領三倍券

被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…惡煞堅稱為討賭債8萬元

《怪胎》導演曝巧合內幕　「萬芳社區停車場入鏡」登國際影展奪獎！

TikTok存安全疑慮遭多國封殺　臉書搶快八月推出新短影音功能「Instagram Reels」　

桃園「拳王」一拳把人打成腦殘！罵他女友「妓女」　醉男醒來已心智不全

中職／謝謝富邦給我機會　郭俊麟：和藍白球衣特別有緣

獨／長庚醫院新冠疫情期間「逆勢調薪」　每人還加發2萬元慰勉金

花30萬買打手原因曝！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　「K哥」：他看起來很欠打

街口託付寶投資規模破億元　金管會打臉：未核准要注意風險

男歌手爆「河濱公園中暑暈倒送醫」！　頂高溫練跑...背後真相超鼻酸

猴群「搖牆」釀坍塌！母子睡夢中被壓死　一家7口剩2人

柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

青峰被恩師告　現身北院開庭

即／台中大里轎車失控8連撞　1騎士遭壓車底搶救中

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

學妹戀上前男友...女警惡整「私德敗壞」！她無奈調職

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

辣妹「隔著內褲」撫摸　58分鐘錄音檔曝光

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

即／台南恐怖下水道！2人作業救出送醫身亡

更多熱門

相關新聞

撿到手機未見失主　見警巡邏直接面交

撿到手機未見失主　見警巡邏直接面交

屏東縣枋寮警分局員警日前在沿山公路執行巡邏勤務時，看到一位機車騎士路旁招手，以為對方有事求助，經詢問才得知對方撿到手機，等了一段時間沒人回來找，看到警方巡邏，招手拜託招領，警方拿過手機，失主的太太剛好打失主的手機，警方立即通知她到派出所來領。

免手續費！玉山首創一鍵呼叫多家付款　

免手續費！玉山首創一鍵呼叫多家付款　

獨／高雄小貨車後車斗驚見「板凳男」

獨／高雄小貨車後車斗驚見「板凳男」

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

沒登記農遊券卻中籤　農委會回應了

沒登記農遊券卻中籤　農委會回應了

關鍵字：

高速公路內線車道手機行車紀錄器路隊長違規

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面