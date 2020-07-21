屏東檢舉國道「路隊長 」暴增　半年616件...三寶駕駛狂申訢慘被打臉

▲高速公路佔用內線車道行駛，被檢舉違規案件暴增，屏東監理籲請駕駛人遵守規定，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

車輛行駛高速公路未依時速及規定佔用內線車道當「路隊長」，甚致造成塞車、交通事故，由於行車紀錄器及手機拍照、攝影都很方便，屏東監理站及警方接到檢舉案件激增，由於每件要罰3000元，不少駕駛接到罰單才知違規，提出申訴，由於事證明確，都被駁回，監理站籲請用路人遵守高速公路的行車規定，避免被罰。

▲▼未依規定行駛內線車道。



屏東監理站統計，2019年未依規定行駛高速公路內線車道違規案件才486件 ，今年至6月間止，已有 616件，半年違規案件超越去年全年。事故。

屏東監理站說，依據高速公路及快速公路交通管制規則第8條第1項第3款規定: 「內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。」。

由此可知，高速公路內側車道的用途是「超車道」，駕駛人在超越前車後，在有安全距離時即應駛回原車道行駛，不得沿途持續佔用內側車道行駛，但小型車在不堵塞行車的狀況下，得以該路段容許的『最高速限』行駛內側車道；也就是說，小型車駕駛人如非以該路段容許的『最高速限』行駛於高速公路內側車道，是會被國道警察依法開罰。

屏東監理站站長洪美芳表示，諸多駕駛人開車上高速公路，常會收到此類慢速車占用內側車道行駛的罰單而到監理站申訴，由於違規事實明確，往往都是徒勞而返。

該監理站提醒用路人，高速公路車道的使用規定是依據不同車種（大、小型車）、不同車速（快、慢速）的車輛應分道行駛的原則而訂定，駕駛人應有「內側車道為超車道、快車道」、「慢速車應行駛外側車道」等駕駛觀念，切勿佔用內側車道行駛影響交通順暢，也可避免受罰。

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