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558萬元瑪莎拉蒂街頭自燃「引擎燒爛」　神秘刺青男駕駛淡定求助後消失

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▲▼瑪莎拉蒂車頭起火。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲瑪莎拉蒂車頭冒出熊熊火光。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區26日凌晨4時許，一輛瑪莎拉蒂轎車行經南京東路二段時，車頭突然冒煙，駕駛見狀趕緊停車，不久車頭便竄出猛烈火舌。警消獲報抵達鋪設水線救火，並破壞車頭引擎蓋朝內射水，火勢迅速被撲滅，但駕駛卻在警方到場前先離開現場，警方已調閱車籍資料，將聯絡車主釐清車輛起火原因。

據了解，年約20歲的男子駕駛新車價388萬至558萬元的瑪莎拉蒂Ghibli，行經事發路段時車頭突然冒煙，趕緊停車後車頭便陷入熊熊火海，男子見狀跑進附近超商請店員打電話報警，隨後離開現場。店員表示，對方身上有明顯刺青，一進來就要自己幫忙報警，出來查看就見到車頭早已陷入火海。

▲▼瑪莎拉蒂車頭起火，引擎處都被燒爛。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼瑪莎拉蒂車頭起火，引擎處都被燒爛。（圖／記者游宗樺攝）

▲瑪莎拉蒂車頭起火，引擎處都被燒爛。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現轎車車頭引擎處起火，立即鋪設水線救火，所幸火勢迅速被撲滅，未造成人員傷亡。由於駕駛已先行離開，警方將調閱鄰近監視器，同時透過車籍資料通知車主以釐清火燒車原因。

瑪莎拉蒂小檔案：
2019 Maserati Ghibli Elite

售價： 388-558萬
車身座位：4門5人座
變速系統：8速手自排
能量消耗：平均 9.5km/ltr
引擎形式：渦輪增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
排氣量：2979cc

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