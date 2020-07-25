通霄山林大火延燒10公頃！疑農民整地遺留火種引起…警消忙翻天

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮城中國小附近山林，24日下午3時許發生火警，因氣候炎熱乾燥，導致火勢一發不可收拾，延燒面積達10公頃，苗栗縣消防局出動警、義、消20人前往灌救，費時6個多小時才將火勢控制住；初步研判疑為整地不慎引發火警，所幸無人傷亡，至於詳細起火原因，還待調查之中。

▲苗栗縣通霄鎮城中國小附近山林，疑人為整地不慎，引發火警，延燒將近10公頃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，24日下午3時30分接獲民眾通報，指稱在通霄鎮城南里城中國小附近山林中有火警發生，濃煙直竄天際，數公里外都可看見；消防局立即派遣4部消防車，及動員將近20人前往灌救，在地攝影師張文煥也利用空拍機尋找發生地點，竟發現起火處就在高壓電塔旁，也讓大家捏把冷汗。

▲▼火勢延燒面積達10公頃，所幸沒有造成人員傷亡 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防人員表示，因附近有不少民眾在整地燃燒東西，不排除是整地不慎遺留火種才造成火警發生，所幸沒有造成人員傷亡；據統計資料顯示，苗栗縣山林火警7月至今已發生176件，較去年同期63件增加近3倍多；苗栗縣消防局也呼籲，天氣乾燥、火災頻傳，民眾在山林整地時請務必小心火苗，以免造成火災意外再度發生。

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