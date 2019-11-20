夢想尖石山上蓋屋養老　他未申請開挖1千坪！新竹縣府找上門

▲新竹縣尖石鄉義興村又傳山坡地非法開挖，破壞面積約3601平方公尺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者徐愷昕／新竹報導

準備與妻隱居山上養老的王姓男子，日前買下新竹尖石鄉義興村一山坡地，準備在上面蓋房子，不料他的開墾行動卻遭警方和縣府盯上，不得隨意亂開墾。經縣府農業處、原住民行政處及尖石鄉公所現場會勘，確認改變山坡地屬實後，王男被依違反山坡地保育利用條例、水土保持法移送法辦。

橫山分局日前接獲情資指，尖石鄉義興村的山坡地有人駕駛怪手在進行非法開挖，懷疑國土遭破壞。警方19日會同縣政府農業處、原住民行政處及尖石鄉公所前往現地會勘，當場發現王姓地主及張姓怪手司機在操作挖土機整地，初估已開挖3601平方公尺，由於原住民保留地不得擅自墾殖、開發，因此在發現開挖屬實後，警方現場將他們移送法辦，並查扣挖土機等機具。

▲新竹縣尖石鄉義興村又傳山坡地非法開挖，破壞面積約3601平方公尺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

王男到案後辯稱，當初購買這塊地原意是想在上面蓋房子與妻養老，所以才會先行剷除上方桂竹林，不知原來整地、開挖都要事先向鄉公所申請。

尖石鄉公所則表示，若王男想在原住民保留地上種植作物，申請整地時也只能申請「中耕鋤草」（意旨僅能利用鋤或中耕器開挖，以淺耕方式施做），另外依據規定不能改變現有地形，因此不論整地、開挖還是設置施工便道都是不允許的。

警方訊後將王男依違反山坡地保育利用條例、水土保持法移送法辦。而農業處也請王男盡速依規定申請整地，並責令他15日內取得使用同意書。

▲▼新竹縣尖石鄉義興村又傳山坡地非法開挖，破壞面積約3601平方公尺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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