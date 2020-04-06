橋頭桶屍／封喉斷氣再折斷四肢塞塑膠桶　手段殘虐...專家曝殺人關鍵動機

▲林女遺體被人埋在捷運站對面的空地裡。（資料照／記者翁進忠翻攝）



記者洪正達／高雄報導

清明連假期間橋頭發生桶屍案，警方當下就組成專案小組成立，並在2天內查出林女身分，但專案人員進行訪查後才知死者自從2014年離家後就與家裡斷了聯絡，丈夫、女兒、妹妹皆對林女失蹤6年來的情況一無所知，目前只能朝林女周邊的資料進行調查，包括金融機關往來資料、勞健保投保紀錄等，期望能掌握更多有用的線索，不過案發當時所有機關都在放假，只能在上班日進行調閱，鑑識人員目前也對塑膠桶再次採證，不放棄任何的蛛絲馬跡。

據了解，就在桶屍案發的隔天早上，法醫會同檢察官進行長達7小時的解剖複驗，確認林婦喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，不排除是外力造成，四肢及身體等部位亦有骨折或疑似出血等傷勢，一名資深的鑑識人員透露，甲狀軟骨相當脆弱，疑似可能生前就被人掐死後，再折斷四肢放入塑膠桶後埋屍。

▲鑑識小組6日再次對塑膠桶採證。（資料照／記者翁進忠翻攝）

不過仍待詳細死因與死亡時間出爐後，才有辦法整理出辦案方向，不過林婦被殺害後塞進桶中的手法相當兇殘，加上家屬曾表示失蹤前交友狀況相當單純．不排除情殺的可能性，另一點讓警方陷入膠著的是，林婦以個人名義申辦的手機門號已停用多年，要調閱通聯記錄相當困難，僅能先從失聯前開始調查。

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