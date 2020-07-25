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研華、英特爾、聿信攜手　共同打造「AI連續肺音監測系統」

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▲研華、英特爾、聿信攜手打造「AI連續肺音監測系統」。（圖／研華提供）

▲研華、英特爾、聿信攜手打造「AI連續肺音監測系統」。（圖／研華提供）

財經中心／台北報導

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）攜手新創團隊聿信醫療器材科技、晶片大廠英特爾，共同推出「AI連續肺音監測系統」，以解決護理人員得長時間待在病床邊進行呼吸監測，而造成醫院護理人力不足的問題，並於2020亞洲生技大展首次亮相。未來醫院僅需一台邊緣運算主機，同時監測24床病患的呼吸狀況，即可擁有如一個護理站所需的完整解決方案。

「AI連續肺音監測系統」為電子聽診器，透過貼片偵測及紀錄病患的呼吸音，再根據偵測結果繪製成波形圖，並結合人工智慧演算法去判讀病患有沒有生命危險。在此系統中，聿信主要負責研發AI演算法和設計操作介面，再搭配研華醫療認證解決方案，及Intel分佈式OpenVINO工具組，滿足系統的運算需求。

聿信總經理許富舜醫師指出，醫療產業最重視產品穩定性和品質，所以當初在尋找硬體合作夥伴時，第一時間想到的就是研華，透過與研華以及資策會資安所的合作開發，讓「AI連續肺音監測系統」能夠成功應用在新冠肺炎（COVID-19）治療流程中，醫師經由遠距聽診了解新冠肺炎病人呼吸系統變化以及是否有早期徵狀，不但降低醫護人員感染風險，又能妥善照護病患、助病患早日痊癒。

研華智能醫療協理黃至平表示，研華提供了穩定、可靠且符合國際醫療規範的AI智能解決方案，除縮短合作夥伴聿信AI解決方案上市時程，也協助進行國際市場共同行銷，將台灣領先的醫療科技走向世界的舞台。

目前「AI連續肺音監測系統」整合研華兩項硬體設備，包括8吋醫療平板AIM-75H及邊緣運算系統USM-500。AIM-75H架設在病床邊，負責蒐集與呈現數據，並將資料傳送到邊緣運算系統進行AI運算。

USM-500用於進行人工智慧分析及運算，符合國際醫療認證IEC-60601-1-2；其內含第9代Intel Core i7處理器結合Intel分佈式OpenVINO工具組，並搭配搭載Intel Movidius Myriad X視覺處理器的VEGA-340邊緣運算人工智能加速卡，提供穩定可靠且高效能的人工智慧影像及聲音處理能力。

值得一提的是，Intel分佈式OpenVINO工具組，是以卷積神經網路（CNN）為基礎，可在英特爾硬體中擴充電腦視覺（CV）與深度學習類神經網路（DNN）工作負載，讓運算效能最大化，進而快速開發出可模擬人類視覺與聽覺的應用和解決方案。

 

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