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臨停平交道黃網線12秒！騎士慘吃1.5萬罰單、吊照12月　台南罕見撤銷罰單

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記者趙蔡州／綜合報導

台南市一名王姓男子日前騎車出門時，因為在平交道黃網線臨停12秒，遭檢舉開罰15000元、吊扣駕照一年，他認為自己並非惡意臨停，決定提告行政訴訟。台南地院認為，黃網線非平交道範圍，審酌後撤銷原處分，成為罕見的申訴成功案例。

居住在台南的王男日前騎車出門，在某處平交道等待火車通過時，被後方民眾舉發在黃網線停留12秒，警方因此開出1萬5千萬罰單，同時還得吊扣駕照12個月。王男認為警方的處罰過重，吊照1年嚴重影響工作，而且他也是為避免交通阻塞，才會往前騎到黃網線上，並非惡意臨停，決定提起行政訴訟。

▲▼平交道黃網線違停檢舉暴增 台南首例罰單遭撤銷。（圖／東森新聞）

▲鐵路平交道「黃網線違停」檢舉暴增，台南出現撤銷罰單首例。（圖／東森新聞）

台南地院認為，交通部函釋「鐵路平交道」範圍，擴張至鐵路平交道「黃網線（網狀線）、停止線及鐵路平交道標誌」依法不符，應該限縮在遮斷器範圍內的路段，才符合立法期待，同時對於一般用路人的用路權利保障上也較為妥適，審酌後撤銷原處分。

其實在各地平交道經常能看見，用路人在柵欄放下後停在黃網線上，有檢舉達人就看準這點刻意檢舉，全台2020年1月至6月間，就有313件檢舉平交道違規，一旦開罰至少就是1.5萬起跳，有些民眾認為罰金太高無法接受，也有人說「不小心騎到裡面真的難免，我已經進到格子裡，警鈴才想起來，那怎麼辦。」

▲▼平交道黃網線違停檢舉暴增 台南首例罰單遭撤銷。（圖／東森新聞）

▲用路人應停在平交道停止線前，確認前車後方有淨空範圍，才可以把車往前開。（圖／東森新聞）

警方則表示，用路人應該停在平交道停止線前，確認前車的後方還有一輛車的淨空範圍，才可以把車開上去，可是大部分民眾到平交道時，幾乎都是一輛車跟著一輛車，就會造成車輛在平交道上回堵，除了容易卡在黃網線上造成違規，也容易因此發生危險。

警方執法依據法律，將黃網線視為平交道範圍延伸，過往臨停黃網線均是開罰1萬5千元、吊扣駕照，如今台南有申訴成功的案例，未來爭議情況恐怕會越來越多。

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