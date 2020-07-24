拉出「銀色便便」！她頭暈2周驚覺「顏色不對」急就醫　檢查出爐超悲傷

Image in Clinical Medicine: Silver Stool — NEJM (@NEJM) July 21, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名69歲婦女先前上廁所時發現，自己的糞便顏色與他人不一樣，竟然呈現閃閃發亮的「銀色」，在就醫之後卻檢查出更驚人的事實，因為她不僅患有轉移性的大腸癌（metastatic colon cancer），體內還有盲腸或直腸腫瘤，而銀色便便則是因為她所服用的藥物所致。

根據外媒報導，這起病例被刊登在《新英格蘭醫學雜誌》上，69歲的患者不願意透露姓名，文章中指出患者患有轉移性的大腸癌，並且已經連續2周出現頭暈的現象，而她的糞便顏色則是讓人難以相信的銀色。

在對患者的糞便進行測試後，發現裏頭有血液的存在，而在拍攝X光之後，則是發覺她的癌細胞已經擴散到了肝臟，同時醫生還認為她可能有盲腸或直腸腫瘤。研究小組表示，由於服用了藥物，患者的銀色糞便很有可能是黃疸跟黑色素結合過後的結果，不過這起病例最遺憾的是，醫生經過評估後認為病患最好的選擇會是安寧照護。

報導中指出，診所Mayo的醫生Michael F. Picco表示，糞便的顏色通常會受到飲食跟膽汁多寡的影響，當膽汁色素穿過胃腸道時，它們會與酵素產生化學作用，顏色也會從綠轉為棕色；糞便的顏色有很多種，只要發現自己的便便顏色不太對，還是要記得趕快就醫。