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指考填志願！補教估：馬偕醫學將超越陽明牙醫　英文好的考生可填這些系

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考今起開放網路填志願，8月7日放榜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度大學考試入學分發今（24日）起開放網路登記志願。補教業者指出，今年指考科目頂標分數變動大，連帶影響各校系的落點分數，又因為重考生比例創歷年新高，以報考自然組的考生居多，恐造成今年各類組熱門校系變動，以108年熱門校系預估，今年馬偕醫學系將超越陽明牙醫。

樂學網升學輔導專家張財銘指出，三類組醫學與牙醫系的綜合排行榜，前三名依舊由台大醫、陽明醫與台大牙奪下。值得注意的是，北醫醫學系已在去年首度超越成大醫學系，成為考生選擇醫學系的第三名，擺脫先國立再私立的選校邏輯，但絕對關鍵則是回流後名額的多寡也成為影響排名的關鍵因素，故今年馬偕醫學系回流名額少，預期將會超越陽明牙醫。

而在一類組，張財銘以財務金融系為例，前三名分別為台大財務金融系、交大資訊管理與財務金融學系財務金融組以及清大的計量財務金融學系乙組，後續排名則為中字輩與國立大學。特別的是，東海的財務金融學系今年降低了國文與數乙的倍率，且因今年國文與數乙五標分數變動過大，建議英文較好的考生可優先填選此校系。

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲補教師指出，東海的財務金融學系今年降低了國文與數乙的倍率，且因今年國文與數乙五標分數變動過大，建議英文較好的考生可優先填選此校系。（圖／記者李毓康攝）

張財銘說明，經濟系的私立輔仁及東吳大學，也擠入該系前10大排行榜上，贏過部份國立大學。根據今年《104大學白皮書》大數據統計，金融業最常主動邀約新鮮人面試的學校排行，輔仁大學也高居第二名；在金融業中的「金融專業相關類人員」喜好排名，東吳大學則排名第6位，也超越不少國立大學。

張財銘再說明，法律系排行榜龍頭依舊由台大法律系三大組全包，私立法律系的優先選擇是東吳及輔大，同時也可參考畢業或應屆校友考上律師、司法官的人數，台大法律去年應屆考上司法官人數10人、律師應屆上榜60人，高居所有法律學校之首；東吳應屆司法官2人、律師32人，雖然東吳法律修業年限為5年制，仍是不少人的理想選擇。此外，北大的法律系三大組，參採倍率數乙從1提昇至1.5倍，而今年數乙頂標創5年來最低，故選填北大法律系的考生們須注意。

張財銘提醒考生，志願序就是就讀意願序，務必要確定越想讀的系，要排越前面，選擇時搭配思考個人的興趣專長，以及要考慮各校系跨校選修與多專長等跨領域學習等辦學特色。
 

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