70歲人夫勾女鄰居開房！他扯：腰痛復發臨時入住…妻見牽手畫面心碎

▲70歲男子與女鄰居在飯店開房間，遭妻子逮到。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名70歲郭姓男子與結婚38年的妻子分開居住後，獨自生活期間與張姓女鄰居展開婚外情，兩人不但相約一起返鄉探親，還到雲林一間飯店開房間，事後，郭男被妻子抓包後辯稱「舊疾腰痛復發，臨時開房」。郭妻認為婚姻被破壞，向丈夫、張女連帶求償100萬元，日前新北地院審理後，判郭男、張女連帶賠20萬元為適當，全案仍可上訴。

郭妻指控，年輕時就嫁給郭男，努力打拚養大兒女，說好一起過退休生活，怎料，郭男卻瞞著她，發展婚外情。她於2019年10月21日發現郭男、張女要一起出遊住飯店，便偷偷跟到現場，親眼看到兩人牽手畫面，旋即報警請員警前來敲房門，而丈夫、張女不但無回應，還打電話問櫃台人員，警方是否離去，她質疑「若無任何踰矩行為，怎麼會不敢開門？」

郭男辯稱，「與張女牽手」純屬朋友、晚輩關懷照顧他的行為，當天他陪張女返鄉，因腰痛老毛病復發，才會就近住入住飯店，自己無男歡女愛的動機及能力，當晚吃藥熟睡後，雖有被門鈴聲吵醒，但完全不清楚外面發生何事；另外郭男提到，他與妻子長期感情不睦，決定分居，妻子不但任意花掉他的積蓄，還時常以尖酸刻薄言語辱罵他，此次妻子跟蹤行為，根本是想取得對離婚訴訟有利的證據。

張女則說，她與郭男認識數月之久，關係亦師亦友，兩人間並無不正常男女關係，不過，她從未看過郭妻現身郭家，便反過來質疑，若夫妻感情融洽，郭妻怎會讓丈夫一人生活，還因為一名女子放棄38年婚姻，由此可見，雙方婚姻已經有破綻。

▼法官勘驗監視器畫面、訂房資料，打臉郭男、張女說法。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

對此，法官勘驗飯店監視器畫面，確認郭男與張女甜蜜牽手、依偎行走，也查出訂房資料，發現張女其實在5天前就訂好2人房，直接打臉「郭男腰痛復發，臨時投宿」的說法，

新北地院認為，縱使郭男與妻子感情不睦，但婚姻契約尚未結束前，仍應負起誠實義務，因此審酌兩造狀況後，判郭男、張女連帶賠20萬元為適當，全案仍可上訴。



►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

好友「15歲女兒」離家出走！台南大叔「借宿1個月」趁機奪初夜 下場曝光



開車來回輾死黑狗再踹一腳…冷血男抓到了！現身「秀傷口」：好心救牠還被咬



五股9煞「討4萬債」當街爆打！1男倒地哀號 民眾嚇傻…路上還有1把槍