東森攜手新北打造「林口坎城」2025開幕　侯友宜：台灣影視業躍上國際舞台的歷史一頁！

記者羅婉庭／新北報導

「林口國際媒體園區」被視為台灣影視產業重要里程碑，啟動儀式於22日盛大舉行，新北市長侯友宜表示，台灣坎城即將在林口落成，非常感謝東森、三井、三立三家企業投資240億，在林口最繁榮的地方A9轉運站，創造新媒體、新科技、新商業、新娛樂的方式，帶動娛樂、觀光、休閒產業，成為林口的新地標，更是台灣影視業躍上國際的歷史一頁！

▲新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會（圖／記者李毓康攝）

東森集團將在新北市林口投資興建企業總部，結合東森新聞雲、聲林之王國際IP等數位媒體優勢，並導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技，目標建立線上線下新生活園地，與三井、三立共同創建「台灣坎城」，並打造總高度439公尺的林口新地標。

「林口國際媒體園區」上午舉行啟動儀式仿照奧斯卡頒獎典禮形式，除了新北市大家長侯友宜、重量級貴賓王令麟總裁、台灣三井不動產下町一朗董事長、三立影城集團張榮華董事長、財政部國產署曾國基署長皆出席盛典。

東森國際集團總裁王令麟致詞表示，在侯友宜市長有效率的團隊帶領下，做出完整的基地規劃，讓三家合作開發的特區早日完成，東森2024年全球營收目標將會達到1500億，希望三方未來能將這裡打造「亞洲坎城」，帶給新北市民更好的居家休閒生活環境，創造更多就業機會。

▲東森國際王令麟總裁 。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜表示，影視產業是國家文化的體現，也是國家重要戰略產業，台灣影視產業產值一年高達1,646億元。這是新北市影視產業園區公有地最大投資案，非常感謝三位最用心的投資者，創造台灣商業繁榮。

侯友宜說，林口媒體園區在2025年即將盛大開幕，預計帶動1.5萬就業機會，預估50年達到350億以上產值，結合投資者一起打造新北市成為台灣影視重鎮。

侯友宜說，新北市人口高達402萬人，是台灣最多人居住的城市，大台北生活圈中心點也在新北市，新北市的中心點又在新莊、林口、五股等區域，前市長朱立倫就任的時候，三井在林口投資，如今再次合作，規劃出媒體園區，走入新的商業模式，新的媒體娛樂方式與新的科技亮點，讓觀光休閒娛樂產業都聚集在此。

侯友宜表示，市府團隊在疫情期間持續招商，且在疫情最嚴峻的時候，大家仍願意再到新北市投資，林口媒體園區招商案是一件超過240億元的巨額投資，也在疫情期間招商完成，代表新北具備強大的投資優勢。新北市府團隊為來投資的企業做到最好的服務是應該的，包括經發局、城鄉局、交通局、觀旅局，除了園區將在2025打造完成，交通軌道、地下停車場等設施，都會同時完成，相關局處在「後續服務」上不得懈怠。

啟用儀式以「新北影視盛典」為主題，透過東森、三井和三立的規劃內容，將匯聚新媒體、新娛樂、新商業與新科技等跨領域影視休閒產業，以及影視關聯如演唱會、劇團表演、拍攝等所衍生的商業活動，強調「Link All of You」連結每一個人，預估5年後，林口將成為新北市AI影視娛樂園區實踐場域，有助升城市國際形象及當地生活機能。

東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今年3月24日與新北市政府完成簽約，未來林口國際媒體園區，綜合林口新創園區、工業區新創產業聚落，帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域。

林口媒體園區位於林口機場捷運A9站及林口交流道旁，由三井、東森、三立等三家公司投資逾240億元，估可創造1萬5,000個工作機會，是新北市政府近期投資額最多的公有土地招商案，也是打造新北影視娛樂產業的重要里程碑，與市府攜手促進影視音、娛樂休閒產業紮根新北。

▲新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會，新北市長侯友宜致詞。（圖／記者李毓康攝）