　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東森攜手新北打造「林口坎城」2025開幕　侯友宜：台灣影視業躍上國際舞台的歷史一頁！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

「林口國際媒體園區」被視為台灣影視產業重要里程碑，啟動儀式於22日盛大舉行，新北市長侯友宜表示，台灣坎城即將在林口落成，非常感謝東森、三井、三立三家企業投資240億，在林口最繁榮的地方A9轉運站，創造新媒體、新科技、新商業、新娛樂的方式，帶動娛樂、觀光、休閒產業，成為林口的新地標，更是台灣影視業躍上國際的歷史一頁！

▲▼新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會,新北市長侯友宜,台灣三井不動產董事長下町一朗,東森集團總裁王令麟、三立影城集團董事長張榮華,財政部國有財產署長曾國基。（圖／記者李毓康攝）

▲新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會（圖／記者李毓康攝）

東森集團將在新北市林口投資興建企業總部，結合東森新聞雲、聲林之王國際IP等數位媒體優勢，並導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技，目標建立線上線下新生活園地，與三井、三立共同創建「台灣坎城」，並打造總高度439公尺的林口新地標。

「林口國際媒體園區」上午舉行啟動儀式仿照奧斯卡頒獎典禮形式，除了新北市大家長侯友宜、重量級貴賓王令麟總裁、台灣三井不動產下町一朗董事長、三立影城集團張榮華董事長、財政部國產署曾國基署長皆出席盛典。

東森國際集團總裁王令麟致詞表示，在侯友宜市長有效率的團隊帶領下，做出完整的基地規劃，讓三家合作開發的特區早日完成，東森2024年全球營收目標將會達到1500億，希望三方未來能將這裡打造「亞洲坎城」，帶給新北市民更好的居家休閒生活環境，創造更多就業機會。

▲▼新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會,東森國際王令麟總裁 。（圖／記者李毓康攝）

▲東森國際王令麟總裁 。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜表示，影視產業是國家文化的體現，也是國家重要戰略產業，台灣影視產業產值一年高達1,646億元。這是新北市影視產業園區公有地最大投資案，非常感謝三位最用心的投資者，創造台灣商業繁榮。

侯友宜說，林口媒體園區在2025年即將盛大開幕，預計帶動1.5萬就業機會，預估50年達到350億以上產值，結合投資者一起打造新北市成為台灣影視重鎮。

侯友宜說，新北市人口高達402萬人，是台灣最多人居住的城市，大台北生活圈中心點也在新北市，新北市的中心點又在新莊、林口、五股等區域，前市長朱立倫就任的時候，三井在林口投資，如今再次合作，規劃出媒體園區，走入新的商業模式，新的媒體娛樂方式與新的科技亮點，讓觀光休閒娛樂產業都聚集在此。

侯友宜表示，市府團隊在疫情期間持續招商，且在疫情最嚴峻的時候，大家仍願意再到新北市投資，林口媒體園區招商案是一件超過240億元的巨額投資，也在疫情期間招商完成，代表新北具備強大的投資優勢。新北市府團隊為來投資的企業做到最好的服務是應該的，包括經發局、城鄉局、交通局、觀旅局，除了園區將在2025打造完成，交通軌道、地下停車場等設施，都會同時完成，相關局處在「後續服務」上不得懈怠。

啟用儀式以「新北影視盛典」為主題，透過東森、三井和三立的規劃內容，將匯聚新媒體、新娛樂、新商業與新科技等跨領域影視休閒產業，以及影視關聯如演唱會、劇團表演、拍攝等所衍生的商業活動，強調「Link All of You」連結每一個人，預估5年後，林口將成為新北市AI影視娛樂園區實踐場域，有助升城市國際形象及當地生活機能。

東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今年3月24日與新北市政府完成簽約，未來林口國際媒體園區，綜合林口新創園區、工業區新創產業聚落，帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域。

林口媒體園區位於林口機場捷運A9站及林口交流道旁，由三井、東森、三立等三家公司投資逾240億元，估可創造1萬5,000個工作機會，是新北市政府近期投資額最多的公有土地招商案，也是打造新北影視娛樂產業的重要里程碑，與市府攜手促進影視音、娛樂休閒產業紮根新北。

▲▼新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會,新北市長侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會，新北市長侯友宜致詞。（圖／記者李毓康攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
開車來回輾狗！小黑掙扎再被踹一腳慘死…冷血男抓到了
裴琳落淚認悲慘身世：不是親生的…吸麻落魄求當檳榔西施
獨／美駐成都領館突關閉　大批武警進駐！現場狀況曝光
恐怖！士官酒駕載妹撞小黃　白色BMW飛空「炸出大火球」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：會有應對措施

酸馬英九比蔡英文不勇敢　蘇貞昌：三倍券很好用不要怕

紓困3.0遭批「先花錢再報備」　蘇貞昌：都是為民眾設想

拒絕躺著選！吳益政提四大願景　邀2對手來場政策對決

被爆論文抄襲後...李眉蓁狂跑行程圍觀人變少了！高市民：早點認錯就好

論文抄襲落淚道歉！李眉蓁自爆「變哭臉」內幕：決定承擔下來

政院提「紓困3.0」送立院臨時會審議　民眾黨團批：非常不尊重國會

轟李眉蓁學歷騙高雄14年！吳佩蓉要她辭議員　陳其邁陣營說話了

李德維：焦糖哥哥陳嘉行高中畢業　靠「臉書追蹤10萬人」唸中山大學碩士班　

高市長選舉公報出爐...李眉蓁「碩士學歷」仍印在上面！8月9日前送達各戶

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：會有應對措施

酸馬英九比蔡英文不勇敢　蘇貞昌：三倍券很好用不要怕

紓困3.0遭批「先花錢再報備」　蘇貞昌：都是為民眾設想

拒絕躺著選！吳益政提四大願景　邀2對手來場政策對決

被爆論文抄襲後...李眉蓁狂跑行程圍觀人變少了！高市民：早點認錯就好

論文抄襲落淚道歉！李眉蓁自爆「變哭臉」內幕：決定承擔下來

政院提「紓困3.0」送立院臨時會審議　民眾黨團批：非常不尊重國會

轟李眉蓁學歷騙高雄14年！吳佩蓉要她辭議員　陳其邁陣營說話了

李德維：焦糖哥哥陳嘉行高中畢業　靠「臉書追蹤10萬人」唸中山大學碩士班　

高市長選舉公報出爐...李眉蓁「碩士學歷」仍印在上面！8月9日前送達各戶

IU身材怎維持？「吃飯習慣」影片討論爆掉⋯網友：難怪不會胖

載妻洗腎途中「自撞電線桿」！妻全身骨折卡車內　送醫搶救不治亡

桃園男三度偷拿警出入簿投訴員警失職　監視器證實自導自演下場慘…

茵茵發出呻吟、嬌嗔求饒　徐乃麟下不了手爽喊「好舒服！」

駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：會有應對措施

高爾夫球場驚見激戰55秒！網見「雙蛇交纏」羞：快有兒子了

LIVE／「新增3確診」累計458例　指揮中心14:00最新說明

9歲貧女出門摘梨給爸媽　1小時後...遭套麻袋「半身埋土裡慘死」

男自宅種大麻遭南打破獲！　無前科男：我吸大麻剛好裡面有種子啊！

國民黨吉安鄉黨部降旗吹熄燈號　近日打包月底遷新址

政治熱門新聞

李眉蓁指導教授身分曝！論文放水有深意

吳佩蓉臉書曝光「踢爆李眉蓁論文抄襲」鐵證

羅文嘉一關鍵籲：民進黨遲早出事

李眉蓁抄論文！竟是國民黨爆的料

論文案讓韓重新起飛？吳子嘉：這麼做一定選上

共機夜間擾台　國軍2度廣播驅離

涉貪官員曾華崇陳屍橋下　北市府回應

假學位連環爆！國民黨反咬綠營7人「大問題」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人

江啟臣致電李眉蓁　力勸公開道歉放棄學位

李眉蓁自行放棄學位　中山大學回應了

曾華崇筆記本寫下輕生念頭

吹哨者嗆李眉蓁「學歷詐騙14年」應辭議員　中選會回應了！

更多熱門

相關新聞

東森電視老闆張高祥　味全三重廠賺500億

東森電視老闆張高祥　味全三重廠賺500億

茂德集團總裁張高祥2018年自東森集團總裁王令麟手中買下東森電視後，同年又砸下130億取得「味全三重廠」所有權，在通過「工業區變住商區」變更申請，茂德可望分回近萬坪住商用地，開發完成後價值至少500億起跳。對於東森電視老闆張高祥近年頻頻拿下重大交易案，有媒體點出關鍵原因，指他政商手腕高明，疑有高人指點。

東森自然美、新聞雲　獲國家品牌玉山獎

東森自然美、新聞雲　獲國家品牌玉山獎

東森新連鎖超狂團隊月業績飆破4500萬

東森新連鎖超狂團隊月業績飆破4500萬

東森與XRSPACE聯手！王令麟：做5G時代先驅

東森與XRSPACE聯手！王令麟：做5G時代先驅

跟著玥玥開箱新北電競基地2.0

跟著玥玥開箱新北電競基地2.0

關鍵字：

林口國際媒體園區東森集團

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面