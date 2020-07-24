28年前與麻吉約定「誰得獎就要對分」！他真的爽中6.4億　結局超溫暖

▲好友實踐諾言，對分鉅額獎金。（圖／翻攝自臉書／Wisconsin Lottery）

記者丁維瑀／綜合報導

美國威斯康辛州一對好友近30年前約定，如果有人中了彩券，就要分享獎金。兩人一直以為這不會實踐，然而庫克（Tom Cook）上月發現，他購買彩票後竟然真的中了2200萬美元（約台幣6.4億元），在這場人性的考驗中，令人訝異的是，他完全沒有猶豫，直接選擇與麻吉對分獎金。

《衛報》報導，回到1992年，庫克與好友菲尼（Joe Feeney）握手約定，日後如果有人贏得威力球，就要一起分享優渥的獎金。庫克上月照常買下彩票，結果發現自己竟然中了2200萬美元，他打電話給好友，告訴對方好消息。

菲尼得知庫克中獎時，簡直不敢置信。他們最後選擇1670萬美元（約台幣4.9億元）的現金選項，扣掉稅後，兩人能各別拿到近570萬美元（約台幣1.6億元）。威力球中頭獎機率約為2.92億分之1。

至於兩人規劃為何，庫克在中獎後決定退休，菲尼則是先前就離職休息，他們沒有特別想要買什麼，但都期盼能享受更多的家庭時光，能夠旅行。

根據《今日美國》，彩票公司證實，這對朋友確實平分獎金。菲尼回憶，「我們曾說過，大獎如果來了就要平分，我們每周都買。並沒有真的想過這會發生。」



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