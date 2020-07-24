　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

28年前與麻吉約定「誰得獎就要對分」！他真的爽中6.4億　結局超溫暖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼28年前與兄弟約定「誰得獎就要對分」！他真的爽中6.4億　結局超溫暖。（圖／翻攝自臉書／Wisconsin Lottery）

▲好友實踐諾言，對分鉅額獎金。（圖／翻攝自臉書／Wisconsin Lottery）

記者丁維瑀／綜合報導

美國威斯康辛州一對好友近30年前約定，如果有人中了彩券，就要分享獎金。兩人一直以為這不會實踐，然而庫克（Tom Cook）上月發現，他購買彩票後竟然真的中了2200萬美元（約台幣6.4億元），在這場人性的考驗中，令人訝異的是，他完全沒有猶豫，直接選擇與麻吉對分獎金。

《衛報》報導，回到1992年，庫克與好友菲尼（Joe Feeney）握手約定，日後如果有人贏得威力球，就要一起分享優渥的獎金。庫克上月照常買下彩票，結果發現自己竟然中了2200萬美元，他打電話給好友，告訴對方好消息。

菲尼得知庫克中獎時，簡直不敢置信。他們最後選擇1670萬美元（約台幣4.9億元）的現金選項，扣掉稅後，兩人能各別拿到近570萬美元（約台幣1.6億元）。威力球中頭獎機率約為2.92億分之1。

至於兩人規劃為何，庫克在中獎後決定退休，菲尼則是先前就離職休息，他們沒有特別想要買什麼，但都期盼能享受更多的家庭時光，能夠旅行。

根據《今日美國》，彩票公司證實，這對朋友確實平分獎金。菲尼回憶，「我們曾說過，大獎如果來了就要平分，我們每周都買。並沒有真的想過這會發生。」

►還不快囤個3瓶擁有「第一神顏」

ET快訊
開車來回輾狗！小黑掙扎再被踹一腳慘死…冷血男抓到了
裴琳落淚認悲慘身世：不是親生的…吸麻落魄求當檳榔西施
獨／美駐成都領館突關閉　大批武警進駐！現場狀況曝光
恐怖！士官酒駕載妹撞小黃　白色BMW飛空「炸出大火球」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9歲貧女出門摘梨給爸媽　1小時後...遭套麻袋「半身埋土裡慘死」

沒在怕確診！14歲病童「竟遭保全爬床壞壞」　果真中獎感染…隔離所→皮肉所

健身女王「鼠蹊部腫塊」大如雞蛋…延誤治療奪命　死後臉書po文：他x的！

「川金會」恐成絕響！北韓官員不願金正恩「冒生命危險出國」...怕染新冠

嫌狗叫聲太吵…狠男「寵物零食插針」社區遍地撒！　鄰遛狗嚇壞

大馬連拍Tik Tok都需申請許可　網：PO貓影片就坐牢？

蘇丹發現亂葬崗　前「屠夫總統」處決至少28軍官

「紅牛」富三代撞死警查逃逸　8年後檢察總長撤銷逮捕令

22歲翹臀妹超豪奢生活　親揭背後金主「老紳士帥男友真面目」跨騎雙腿擁吻！

28年前與麻吉約定「誰得獎就要對分」！他真的爽中6.4億　結局超溫暖

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

9歲貧女出門摘梨給爸媽　1小時後...遭套麻袋「半身埋土裡慘死」

沒在怕確診！14歲病童「竟遭保全爬床壞壞」　果真中獎感染…隔離所→皮肉所

健身女王「鼠蹊部腫塊」大如雞蛋…延誤治療奪命　死後臉書po文：他x的！

「川金會」恐成絕響！北韓官員不願金正恩「冒生命危險出國」...怕染新冠

嫌狗叫聲太吵…狠男「寵物零食插針」社區遍地撒！　鄰遛狗嚇壞

大馬連拍Tik Tok都需申請許可　網：PO貓影片就坐牢？

蘇丹發現亂葬崗　前「屠夫總統」處決至少28軍官

「紅牛」富三代撞死警查逃逸　8年後檢察總長撤銷逮捕令

22歲翹臀妹超豪奢生活　親揭背後金主「老紳士帥男友真面目」跨騎雙腿擁吻！

28年前與麻吉約定「誰得獎就要對分」！他真的爽中6.4億　結局超溫暖

IU身材怎維持？「吃飯習慣」影片討論爆掉⋯網友：難怪不會胖

載妻洗腎途中「自撞電線桿」！妻全身骨折卡車內　送醫搶救不治亡

桃園男三度偷拿警出入簿投訴員警失職　監視器證實自導自演下場慘…

茵茵發出呻吟、嬌嗔求饒　徐乃麟下不了手爽喊「好舒服！」

駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：會有應對措施

高爾夫球場驚見激戰55秒！網見「雙蛇交纏」羞：快有兒子了

LIVE／「新增3確診」累計458例　指揮中心14:00最新說明

9歲貧女出門摘梨給爸媽　1小時後...遭套麻袋「半身埋土裡慘死」

男自宅種大麻遭南打破獲！　無前科男：我吸大麻剛好裡面有種子啊！

國民黨吉安鄉黨部降旗吹熄燈號　近日打包月底遷新址

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

佳子公主傳婚事近了！對象是帥哥

「被中國收買」致全球疫情　譚德塞回應：非事實

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、電視...」

他IG直播　辣妻裸身入鏡

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

穿透明防護衣爆紅女　變氣象女郎

他計畫5年「滅口老婆」偷冷凍胚胎　與男友共組家庭

金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？北韓粉專闢謠

更多熱門

相關新聞

美、英批俄測試「反衛星」太空武器

美、英批俄測試「反衛星」太空武器

美國與英國軍方23日指責俄羅斯在本月初進行了「反衛星武器」測試，對太空空間造成威脅，而這也是美國第一次公開指控俄羅斯測試此類武器。

民調：台人較支持拜登　港人挺川普

民調：台人較支持拜登　港人挺川普

德州重災區火葬場塞爆　火化得等2周

德州重災區火葬場塞爆　火化得等2周

美國總統大選　挺川普與反川普對決

美國總統大選　挺川普與反川普對決

美破400萬例！川普取消共和黨大會

美破400萬例！川普取消共和黨大會

關鍵字：

彩票威力球北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面