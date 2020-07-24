新竹志願役下士網路獵色！IG誘女飲酒出手　「未到年紀」卻被輕判

圖、文／鏡週刊

兒童性教育不能等！由於現代兒童早熟，加上許多網路交友社群軟體或APP的年齡限制形同虛設，導致陸續傳出有許多心智尚未成熟的孩童，遭到侵害而不自知，這些孩童大多未滿14歲，對於性的觀念尚不健全，故而許多惡狼借此透過這些軟體從國中、小學生下手，連最應守法的軍人也不例外，不顧司法與道德底線，直接跨越。

最新一則判決指出，1名住在新竹的志願役下士A男，透過社交軟體《Instagram》結識了未滿14歲的A女，於認識當日即邀約A女到自己新竹縣的住處飲酒做樂，更明知A女未滿14歲，卻對她上下其手，甚至性交得逞。

A男本以為此事神不知鬼不覺沒人發現，沒想到A女竟懷孕此事才東窗事發，讓A女的父親氣急敗壞對A男提告，經雙方和解後，法院考量A男已知悔悟，尚非惡性重大、十惡不赦之人，最終判處A男1年6個月的有期徒刑並緩刑3年。

網路獵童已非個案，彰化也有1名40歲惡狼B男，透過社群軟體結識未滿14歲的B女，並使用《Line》等通訊軟體，明知B女未滿14歲，但B男仍不時要求B女在學校廁所以及住家浴室自拍裸露照片供自己觀賞。

B男甚至還利用B女下午放學後或補習前的時間，帶她去汽車旅館等地發生多次性行為，最後B女父親驚覺有異，在逼問下女兒時才發現遭遇這樣的情況，於是向彰化縣警察局報案，而B男也坦承犯行。

法官在審理時認為，B男自己的未成年子女就已經與B女年紀相近，竟仍對她做出如此犯行，戕害B女身心發展甚鉅，因此最後判處B男5年有期徒刑。

只是現代父母親忙於工作，加上資訊發達，很難窺視子女上網交友狀況，往往一不留神，就會遭到惡狼趁虛而入，造成孩童不可抹滅的心理陰影。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



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