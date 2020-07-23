　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

連身泳裝「背後只有2條線」！焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」嬌喊：媽媽規定這樣穿

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自Instagram／haleyybaylee）

▲海莉轉身之後（圖／翻攝自Instagram／haleyybaylee

記者黃心瑀／綜合報導

前美國小姐選手海莉（Haley Kalil）近日拍攝了一組體育海報，而她在工作之前曾答應媽媽，這次的照片只能穿著「連身泳衣」拍，所以這次她真的選了一件白色的連身泳衣穿，但一轉身，整個後背跟屁股整個露出，只有幾條細線當作裝飾，根本就是全裸！

根據《太陽報》報導，27歲的海莉在接下這次的海報工作前，曾經答應嚴格的媽媽拍攝時會乖乖穿上「連身泳衣」，而不是比基尼之類的火辣泳裝；而她也真的在現場找到了一件連身泳衣，前面跟一般泳衣一樣，一片式的將身體都遮住，不過等到她轉過身來，大家才發現這件泳衣一點都不簡單。

海莉在社交軟體上寫道，「當媽媽說你只能穿連身式的泳衣，而這件泳衣從技術層面來說，確實是連身泳裝！」從她所PO出的影片中可以聽到她說，「規定是連身，所以…」只見她一轉身，背後包括屁股的地方，通通是裸露出來、沒有任何布料遮掩的，唯一看起來像是布的東西，就數她背上那幾條又白又細的繩子，而這樣的服裝則是將她姣好的身材嶄露無遺。

影片PO出沒多久就吸引了大批網友觀看，更有人留言表示，「如果將前面的衣服比喻成是工作，那背部的泳裝就是派對！」、「哇賽！這完全就是我會做的事！」、「天啊！泳衣的後半部竟然整個不見！？！！」

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
甜美女星吸毒...淪落泰街頭行乞　驚傳33歲「四肢痙攣慘死」
是在哈囉過氣了！最紅網路用語出爐
女星墾丁解放「半球被看光」　生2胎身材火辣…網驚：根本少女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

穿透明防護衣爆紅　俄正妹護理師變身氣象女郎！

外媒報導金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？　北韓粉專闢謠嗆：低俗嚴重缺乏常識

連身泳裝「背後只有2條線」！焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」嬌喊：媽媽規定這樣穿

杜特蒂稱汽油可消毒口罩　菲國衛生部狠打臉：不要相信他的玩笑

餵鹿吃胡蘿蔔！　一家人5分鐘後「聽一聲槍響」震驚：牠死了

白宮陷疫情危機　行政大樓自助餐廳員工驚傳確診

美3歲女童在車內活活熱死　粗心媽：午睡完才發現

川普：習近平與普丁是聰明的　拜登應接受智力測驗

東京都單日366例確診創新高　小池百合子：連假乖乖待在家

買烤雞吃「咬到骨頭」！她一撥驚見「超完整帶毛鼠」陷在醬裡　嚇爛狂吐12hrs

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

情侶借錢超大方「有多少借多少」 愛占便宜＋不還錢成傷感情主因

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

穿透明防護衣爆紅　俄正妹護理師變身氣象女郎！

外媒報導金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？　北韓粉專闢謠嗆：低俗嚴重缺乏常識

連身泳裝「背後只有2條線」！焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」嬌喊：媽媽規定這樣穿

杜特蒂稱汽油可消毒口罩　菲國衛生部狠打臉：不要相信他的玩笑

餵鹿吃胡蘿蔔！　一家人5分鐘後「聽一聲槍響」震驚：牠死了

白宮陷疫情危機　行政大樓自助餐廳員工驚傳確診

美3歲女童在車內活活熱死　粗心媽：午睡完才發現

川普：習近平與普丁是聰明的　拜登應接受智力測驗

東京都單日366例確診創新高　小池百合子：連假乖乖待在家

買烤雞吃「咬到骨頭」！她一撥驚見「超完整帶毛鼠」陷在醬裡　嚇爛狂吐12hrs

穿透明防護衣爆紅　俄正妹護理師變身氣象女郎！

威力彩上看31億　日專家曝「富人從不買彩券」3大理由：越買越窮

吳慷仁也瘋威力彩：有夢最美！　秀彩券「自曝一句話」網嗨翻

建管處員南湖大橋投水亡！柯鄭重澄清：什麼總統府立法院電梯，跟他沒關係

全球首發烘焙展下周開跑　百年餅店齊聚搶攻中秋送禮商機

劉雨柔更衣遭偷拍...老公鬆口「憂鬱症主因」打破沉默護妻

中共軍機「夜間擾台」進入西南空域　國軍2度廣播驅離

李眉蓁碩論遭抓包96%抄襲！　雞排妹翻「3周前貼文」酸爆：預言成功

S.H.E合體花蓮旅行！　「綁一樣辮子頭」拍姐妹紀念照：在一起就是最美風景

中職／瘦子來了！8月8日準備嗨翻洲際球場

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

國際熱門新聞

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

吃烤雞驚見「超完整帶毛鼠」　她嚇爛狂吐12hrs

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

澳「海岸豪宅」全掏空　落海畫面曝

WHO宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出

為了撿回包包　猛媽帶兒闖入鱷魚池

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

日智庫評比49國防疫成績　台灣第一

和陌生男接吻染病毒　正妹冒恐怖紅斑

懷孕1小時就生產！30歲女產下男嬰好困惑

汽油消毒口罩？　菲國衛生部打臉杜特蒂

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

基隆男來回輾狗！小黑狗倒血泊…他竟下車補一腳

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

七姊妹少1人！女導遊「車內夾死」家屬崩潰

媽狂寄暗黑補品！28歲女吃到「脹奶爆痛」　醫一摸：第三期了

北市涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

大學生流行啥　網路用語咩噗竄紅

其實在嗆你！說話「愛放冷箭」星座Top4...天蠍戰鬥力強

更多

最夯影音

更多
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面