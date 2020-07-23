連身泳裝「背後只有2條線」！焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」嬌喊：媽媽規定這樣穿





▲海莉轉身之後（圖／翻攝自Instagram／haleyybaylee）

記者黃心瑀／綜合報導

前美國小姐選手海莉（Haley Kalil）近日拍攝了一組體育海報，而她在工作之前曾答應媽媽，這次的照片只能穿著「連身泳衣」拍，所以這次她真的選了一件白色的連身泳衣穿，但一轉身，整個後背跟屁股整個露出，只有幾條細線當作裝飾，根本就是全裸！

根據《太陽報》報導，27歲的海莉在接下這次的海報工作前，曾經答應嚴格的媽媽拍攝時會乖乖穿上「連身泳衣」，而不是比基尼之類的火辣泳裝；而她也真的在現場找到了一件連身泳衣，前面跟一般泳衣一樣，一片式的將身體都遮住，不過等到她轉過身來，大家才發現這件泳衣一點都不簡單。

海莉在社交軟體上寫道，「當媽媽說你只能穿連身式的泳衣，而這件泳衣從技術層面來說，確實是連身泳裝！」從她所PO出的影片中可以聽到她說，「規定是連身，所以…」只見她一轉身，背後包括屁股的地方，通通是裸露出來、沒有任何布料遮掩的，唯一看起來像是布的東西，就數她背上那幾條又白又細的繩子，而這樣的服裝則是將她姣好的身材嶄露無遺。

影片PO出沒多久就吸引了大批網友觀看，更有人留言表示，「如果將前面的衣服比喻成是工作，那背部的泳裝就是派對！」、「哇賽！這完全就是我會做的事！」、「天啊！泳衣的後半部竟然整個不見！？！！」