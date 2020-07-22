高雄警違法搜索...看上毒販女友「猥褻+約砲」　她多次受辱鼓起勇氣檢舉

▲新興分局傳出前金分駐所趙姓巡佐威逼女毒販遭羈押。（圖／翻攝新興分局臉書）

記者洪正達／高雄報導

高雄市新興分局前金分駐所一名趙姓巡佐在2019年偵辦一起毒品案的過程中，覬覦毒販女友小琪（化名）的姿色，邀約上賓館「鍛鍊」差點得逞，小琪事後身心受創向台南市調處檢舉後，整起案件才曝光，高雄檢方依法起訴這名惡劣的巡佐。

地檢署指出，趙姓巡佐（47歲）目前已婚，在2019年5月8日偵辦一件毒品案時，與同事李姓、林姓員警，在未徵得黃姓、洪姓的意願，隨即就進入2人在苓雅區的家中違法搜索，當場搜出一粒眠及海洛英等毒品，直到黃、洪2人被帶回派出所偵訊時，趙才要他們補簽「自願收搜索同意書」，再由同事林姓員警製作內容不符實的搜索扣押筆錄，藉此掩飾違法搜搜索的犯行，而趙在搜索民宅的過程中，看見黃男的女友小琪姿色不錯，便要求她坐上警用機車一同去尋找另名遭到通緝的女毒犯小婷。

不過就在一同尋找另名女毒販的過程中，趙又告知小琪，因為在她的主動協助下可免於驗尿，說畢就在小琪的腿上不斷滑移，但趙似乎摸完後又不罷休，又將小琪載到公園暗處內，將手伸進上衣內猥褻得逞，隔天小琪幫洪男送早餐的同事，趙又要求和小琪加LINE好友，直到離去前又請趙協助查詢自己在警政署系統內的毒品案資料。

於是趙在拿到資料後，邀約小琪到賓館休息，並不斷的對小琪索吻、撫摸下體，正準備要「進一步」時，小琪以「沒有心理準備」拒絕，趙向她表示，可以再給她幾天時間，到時候再一起去車城泡溫泉。

小琪為了不再讓趙得逞，特意在相約的那天爽約，趙不滿，但那時並未有進一步作為，直到小琪後續又請趙協助查詢正在屏東服刑的前男友何時出獄，趙查詢完後又約見面，並再度對她毛手毛腳，此時趙邊摸邊威脅，若小琪不配合，之後有案件就不放過她。

沒想到趙威脅小琪後，竟又帶隊到洪男的家中搜索，並嗆小琪，就是她不斷爽約才會過來教訓洪，小琪無他法，被迫跟趙到賓館見面後，再度不給對方「進一步」，事後怕趙對她報復，於是是台南市調處檢舉。

趙姓巡佐偵訊時，僅坦承違法搜索的行為，對於小琪指控她威逼利誘強迫發生性行為的簡決否認，不過檢方根據相關的事證，認定趙涉及偽造文書及要求不正當利益等罪嫌，將他起訴，隨後就遭到羈押禁見。

針對本案，新興分局表示，除了全力配合調查外，已在趙受到羈押當晚就依規定將他停職處分，若日後判刑確定也會追究相關主管督導不周的責任。