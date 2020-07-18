上任12小時！高市警局長突襲八大　放狠話：沒能力就不要吃這行飯

▲警方對舞小姐逐一進行身分盤查。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄街頭在本月10日發生舞廳砍人案，造成一名男子莫名枉死，連帶使得時任警察局長的李永癸遭拔官，新任局長劉柏良才剛上任第一天就率隊到事發的新興區八大行業進行臨檢。

但事發的舞廳17日凌晨才被查獲一名趴趴走的居家檢疫者，業者在隔天就貼出停業消毒公告，使得大批警力兵臨城下卻吃了閉門羹，隨後又轉往另一酒店進行臨檢，劉柏良事前在勤教時就向高雄八大業者喊話「沒能力就不要吃這行飯」，若無法做好自我管理，將依循該舞廳事發後的處理程序做為標準。

▲▼舞廳業者貼出消毒公告暫停營業10天。（圖／記者洪正達攝）



劉柏良指出，既然做為業者就必須要有自主管理的能力，做不好不但為治安帶來紛擾，也讓顧客丟了性命，為此警方也在事件發生隔日對該舞廳進行高強度臨檢，終於在17日貼出公告因內部消毒停止營業。



劉柏良也強調，未來也將會依循相同的模式約束無法自我管理的業者，若警方因法令限制無法有進一步動作，也會結合市府其他單位進行聯合稽查，直到業者進行改善，若出事就先歇業進行自我檢討如何提升營業場所的安全機制。

▲▼劉柏良指出，業者若不具備自我管理能力，舞廳臨檢的模式將是唯一標準。（圖／記者洪正達攝）



據了解，劉柏良17日下午才剛宣示走馬上任高雄市警察局長後，立即與市警局下轄的各單位進行閉門會議，隨後就在傍晚決定針對舞廳砍人案的新興區八大業者進行臨檢，有別去過去「晚間10點前勤教」的慣例，特別將時間改到18日午夜，劉進行簡單的訓勉後，便帶隊前往事發的舞廳進行臨檢。

▲▼警方對酒店內的舞小姐進行身分盤查。（圖／記者洪正達攝，下同）



不過該舞廳17日凌晨才被查到居家檢疫男子入內消費，隨即當晚就貼出消毒公告暫停營業，使得大隊人馬吃了閉門羹，隨後又前往計劃內的另一酒店業者進行臨檢，並調來保安大隊荷槍實彈進行警戒，逐一比對舞小姐及包廂內的顧客身分，確定沒問題後後才離去，轉往下一個臨檢點。

▲新興分局出動大批警力臨檢轄區內的娛樂場所。（圖／記者洪正達攝）