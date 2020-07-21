　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南海緊張升溫　美國、日本、澳洲於菲律賓海聯合軍演

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲與日本、美國在菲律賓海展開聯合軍演。（圖／翻攝自Twitter／@DeptDefence）

▲澳洲與日本、美國在菲律賓海展開聯合軍演。（圖／翻攝自Twitter／@DeptDefence）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電

南海緊張局勢升溫之際，日本海上自衛隊、澳洲國防軍（ADF）和美國 雷根號航空母艦戰鬥群19日起在菲律賓海進行聯合演習 ，美日澳聯合軍演劍指中國意味濃厚。

澳洲國防部新聞稿指出，澳洲國防軍聯合任務小組加入由美國海軍飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam） 、勃克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）和日本海 上自衛隊驅逐艦照月號（JS Teruzuki）的行列，將進行海上補給、飛航演習、海上演習和通訊演習。

澳洲國防軍聯合任務小組指揮官哈里斯（Michael Harris）說，海軍必須無縫合作以維護海上安全，「我們海軍間的聯合行動展現澳洲、日本和美國間的高度協同合作能力」。

日本第4護衛隊群司令坂野祐輔（Sakano Yusuke）表示，強化與美澳海軍合作對日本至關重要，有助於維護印太地區自由與開放。

坂野祐輔說，「這次演習經驗將提供我們戰術和作戰優勢，並讓我們的友誼更穩固」。

安提坦號司令卡德威（Russ Caldwell）表示，美國海軍定期與區域夥伴一起演習，展現他們對區域穩定和印太地區自由開放的共同承諾。

他指出，這類的協調行動「強化我們對國際海事準則的共同承諾並促進區域穩定」。

這項演習預定進行到7月23日。

美日安全保障條約今年修訂屆滿60周年，美國太平洋艦隊在臉書上寫道，美國和日本已建立以自由開放的印太地區這項共同遠景為基礎的關係，並定期進行演習，以加強區域遵守國際規範。

►各國料理、牛排海鮮、哈根達斯通通吃到飽

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
極品特戰女兵私照流出！正面炸「刺青美胸」引暴動　軍方回應了
生前曾是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生...家屬哭腫雙眼
快訊／新局長劉柏良上任一週　高雄市傳槍響！地點警察好尷尬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南海緊張升溫　美國、日本、澳洲於菲律賓海聯合軍演

媽媽確診住加護病房　兒子「每晚爬窗守候」親眼看著她過世

公車被劫持！20乘客淪人質　烏克蘭槍手：引爆炸彈一起死

瑞典環保少女獲頒人權獎　100萬歐元獎金全捐出

TikTok存安全疑慮遭多國封殺　臉書搶快八月推出新短影音功能「Instagram Reels」　

聯邦軍警「亂棍打+胡椒噴霧」　53歲退役軍人屹立不倒…網封：鋼鐵俠！

洗澡水漂幼蟲！曝韓國淨水廠門戶洞開吸引飛蚊「交配產卵」：池內都屍體

狗媽媽被擄走「刀切脖子挖晶片」丟棄　7寶寶全消失…主人崩潰

13人相約游泳遇死劫！　巴拿馬湖畔驚見「7人陳屍」　身上多處槍傷

北韓「零確診」經得起考驗！WHO駐平壤代表比讚「背書」：千人受檢皆陰性

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

南海緊張升溫　美國、日本、澳洲於菲律賓海聯合軍演

媽媽確診住加護病房　兒子「每晚爬窗守候」親眼看著她過世

公車被劫持！20乘客淪人質　烏克蘭槍手：引爆炸彈一起死

瑞典環保少女獲頒人權獎　100萬歐元獎金全捐出

TikTok存安全疑慮遭多國封殺　臉書搶快八月推出新短影音功能「Instagram Reels」　

聯邦軍警「亂棍打+胡椒噴霧」　53歲退役軍人屹立不倒…網封：鋼鐵俠！

洗澡水漂幼蟲！曝韓國淨水廠門戶洞開吸引飛蚊「交配產卵」：池內都屍體

狗媽媽被擄走「刀切脖子挖晶片」丟棄　7寶寶全消失…主人崩潰

13人相約游泳遇死劫！　巴拿馬湖畔驚見「7人陳屍」　身上多處槍傷

北韓「零確診」經得起考驗！WHO駐平壤代表比讚「背書」：千人受檢皆陰性

台南「7年輕男女」保時捷停門口　她竟開門丟2坨就走！老闆氣瘋公布長相

跟著買不出錯！2020上半年度「唇膏銷售冠軍」揭曉

《逃出立法院》血漿花式狂噴！賴雅妍、禾浩辰拍完一整天　回家發生悲劇

石門「富基魚市」爆經營權之爭　不實謠言滿天飛再度重創觀光

秋瓷炫爆老公于曉光「熱愛欲擒故縱」　談夫妻之道：婚後生活更需要情趣

《如懿傳》香妃美貌更升級！　李沁紅衣大婚秒變俠女

天氣太熱火氣也跟著來！翻張牌告訴妳最近一直被誰惹火

消防局下戰帖！　李懿背30公斤裝備密室闖關「險窒息」

台灣品質獲認證！　新加坡核准我18家豬、雞罐頭「免驗輸入」

里約奧運失利逃避「傷害了爸爸」　拳擊女王陳念琴哽咽拚東奧：已經翻頁了

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

即／英國宣布：即起中止引渡香港

死前想來「最後一次」...惡狼性侵女室友！

「谷歌更新」先別點！小心個資外洩

《半澤直樹2》首集創高收視率　螢幕出現台灣字眼

性愛學家「全裸」死床上　一旁詭放名牌包、連身裙

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

即／「2500萬人染疫」...伊朗衛生部急回應

21歲妹咬球球當狗　月收百萬！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面