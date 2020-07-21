南海緊張升溫　美國、日本、澳洲於菲律賓海聯合軍演

▲澳洲與日本、美國在菲律賓海展開聯合軍演。（圖／翻攝自Twitter／@DeptDefence）



文／中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電

南海緊張局勢升溫之際，日本海上自衛隊、澳洲國防軍（ADF）和美國 雷根號航空母艦戰鬥群19日起在菲律賓海進行聯合演習 ，美日澳聯合軍演劍指中國意味濃厚。

澳洲國防部新聞稿指出，澳洲國防軍聯合任務小組加入由美國海軍飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam） 、勃克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）和日本海 上自衛隊驅逐艦照月號（JS Teruzuki）的行列，將進行海上補給、飛航演習、海上演習和通訊演習。

澳洲國防軍聯合任務小組指揮官哈里斯（Michael Harris）說，海軍必須無縫合作以維護海上安全，「我們海軍間的聯合行動展現澳洲、日本和美國間的高度協同合作能力」。

日本第4護衛隊群司令坂野祐輔（Sakano Yusuke）表示，強化與美澳海軍合作對日本至關重要，有助於維護印太地區自由與開放。

坂野祐輔說，「這次演習經驗將提供我們戰術和作戰優勢，並讓我們的友誼更穩固」。

安提坦號司令卡德威（Russ Caldwell）表示，美國海軍定期與區域夥伴一起演習，展現他們對區域穩定和印太地區自由開放的共同承諾。

他指出，這類的協調行動「強化我們對國際海事準則的共同承諾並促進區域穩定」。

這項演習預定進行到7月23日。

美日安全保障條約今年修訂屆滿60周年，美國太平洋艦隊在臉書上寫道，美國和日本已建立以自由開放的印太地區這項共同遠景為基礎的關係，並定期進行演習，以加強區域遵守國際規範。

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