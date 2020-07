聯邦軍警「亂棍打+胡椒噴霧」　53歲退役軍人屹立不倒…網封：鋼鐵俠！

▲聯邦軍自上週起依命令,鎮壓波特蘭,抗議「警察暴行」和「種族主義」的示威者。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者劉雪兒/綜合報導

川普近日下令聯邦軍警前往奧勒岡州的波特蘭市,鎮壓示威者,53歲退役軍人克里斯·戴維(Chris David)兩手空空上前詢問,卻遭軍警亂棍挨打,還朝他臉上使用胡椒噴霧。隨後,路人也將視頻上傳到推特,短短幾分鐘便引發大批網友們的關注,紛紛稱他為「鋼鐵俠」。

根據CNN報導,美國「佛洛伊德之死」掀起大規模種族示,威克里斯表示,他從未參加抗議活動,當時看到聯邦軍警所做的一切而感到憤怒,便主動上前詢問說,「為什麼不履行就職宣誓的憲法」,同時希望對方看在他穿著海軍學院上衣的面子上,至少能聽進一些。

沒想到問完之後,其中1位軍警便對他拳打腳踢,看他依然直挺挺的站在原地,便開始揮起警棍亂打,朝他臉上使用胡椒噴霧,過程中還人拿著槍枝對準他的胸部,之所以沒有進行反擊,是因為克里斯知道,如果採取行動將會加劇局勢。

據報導,克里斯身上有兩處地方都受傷了,預計在這幾天進行手術。他補充說,不希望自己的事故再引起抗議活動,更希望公民知道,街道上的示威者跟自己一樣都是普通人。

值得一提的是,波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)和奧勒岡州長布朗(Kate Brown)也對此表達不滿,認為川普下令聯邦軍警前往鎮壓示威者,根本就是在濫用職權,而眾議院的民主黨員也在19日要求進行調查。

Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland pic.twitter.com/VX2xTVaaYq