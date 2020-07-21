聯邦軍警「亂棍打+胡椒噴霧」　53歲退役軍人屹立不倒…網封：鋼鐵俠！

▲聯邦軍自上週起依命令，鎮壓波特蘭，抗議「警察暴行」和「種族主義」的示威者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

川普近日下令聯邦軍警前往奧勒岡州的波特蘭市，鎮壓示威者，53歲退役軍人克里斯·戴維（Chris David）兩手空空上前詢問，卻遭軍警亂棍挨打，還朝他臉上使用胡椒噴霧。隨後，路人也將視頻上傳到推特，短短幾分鐘便引發大批網友們的關注，紛紛稱他為「鋼鐵俠」。

根據CNN報導，美國「佛洛伊德之死」掀起大規模種族示，威克里斯表示，他從未參加抗議活動，當時看到聯邦軍警所做的一切而感到憤怒，便主動上前詢問說，「為什麼不履行就職宣誓的憲法」，同時希望對方看在他穿著海軍學院上衣的面子上，至少能聽進一些。

沒想到問完之後，其中1位軍警便對他拳打腳踢，看他依然直挺挺的站在原地，便開始揮起警棍亂打，朝他臉上使用胡椒噴霧，過程中還人拿著槍枝對準他的胸部，之所以沒有進行反擊，是因為克里斯知道，如果採取行動將會加劇局勢。

據報導，克里斯身上有兩處地方都受傷了，預計在這幾天進行手術。他補充說，不希望自己的事故再引起抗議活動，更希望公民知道，街道上的示威者跟自己一樣都是普通人。

值得一提的是，波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）和奧勒岡州長布朗（Kate Brown）也對此表達不滿，認為川普下令聯邦軍警前往鎮壓示威者，根本就是在濫用職權，而眾議院的民主黨員也在19日要求進行調查。