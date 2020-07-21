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員林果菜市場被轉手變賣？　假訊息！代表會主席要市長揪出元凶

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▲員林果菜市場近日驚傳被變賣。（圖／翻攝自員林果菜市場臉書）

▲員林果菜市場近日驚傳被變賣。（圖／翻攝自員林果菜市場臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

走過1甲子的彰化員林市果菜公司，從鼎盛期走到如今，面臨轉型挑戰，近日驚傳已經被轉手變賣掉要蓋大樓，果菜公司也將搬遷，攤商及民眾得知後簡直傻眼，直呼「這未免太離譜了」，代表會主席賴東位表示這個是假訊息，假傳言，就算要賣也要代表會通過，更何況也沒有要賣更不可能賣，請大家切勿以訛傳訛。

員林果菜市場1959年2月17日於南昌路舊址落成營業，後來因原場地不敷使用，於1976年12月16日遷入現址，並於1985年3月25日奉省府建設廳函示，將市場管理委員會改制為公司制度，而演變為目前的員林果菜市場股份有限公司，迄今成立超過60年。

▲員林果菜市場近日驚傳被變賣。（圖／翻攝自員林果菜市場臉書）

去年舉辦成立60周年慶時，市長游振雄還說到員林果菜市場陪伴員林人走過一甲子，是許多民眾兒時的回憶，也是他童年重要的時光，回憶起小時候他經常到員林果菜市場買檸檬汁上學去，但隨著社會型態轉變，從事農耕者日漸減少，年輕一輩也不再大量採買祭祀品，員林市除了季節性水果鳳梨、荔枝、龍眼之採收期外，昔日在地水果物產豐饒的盛況已不復見，為擴大市場交易規模並帶動經濟，正努力朝向觀光休閒果菜市場目標邁進。

果菜公司被變賣的消息，很快的便傳到整個員林西區民眾幾乎都知道，這2天也為了謠傳不斷的滅火，而賴東位也將傳言告知游振雄，要他揪出亂撒謠言的元凶。

▲去年員林果菜公司舉辦成立60周年慶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲去年員林果菜公司舉辦成立60周年慶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴東位也說，果菜市場佔地面積有6,000坪，以前是農地，還有一些是民眾捐地，市場面臨營運緊縮，正在規畫要變更成為商業用地，未來成為現代化的果菜營運商業大樓，但計畫也要代表會同意，也需報請內政部核准，這是一條很長的路，也沒那麼快，也請攤商要放心。

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