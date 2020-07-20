租片不用還當臨別贈禮！花蓮亞藝林森店停業拆招牌　民眾唏噓

▲廣告招牌業者駛來吊車拆除招牌，開業19年的亞藝影音林森店悄悄走入歷史。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市林森路上的知名DVD連鎖出租店「亞藝影音」已於上個月底，正式吹熄燈號，20日廣告招牌業者駛來吊車拆除招牌，過往民眾才驚覺，原來開業19年的亞藝影音林森店已悄悄走入歷史，目前花蓮只剩下美崙一間分店苦撐了。

20多年前台灣DVD出租店如雨後春筍般隨處可見，每家都是門庭若市，亞藝影音可謂當時的的連鎖霸主，全台一度最高曾有上百家分店，但是近年敵不過線上影音平台，旗下分店逐一收攤。花蓮林森店店，即因租約到期，6月底正式吹熄燈號，目前只在台北市、台中市及花蓮市剩下4間分店。

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▲花蓮亞藝林森店原址大門拉下一半，顯得格外冷清，門旁紅紙上寫著「招租」。

亞藝花蓮林森店之前就在臉書粉專貼出停業公告，預告他們要在6月30日將正式停業，他們感謝鄉親19年來的支持，還推出租片不用還的活動算是臨別贈禮，跟大家道別。



傳統DVD出租店大多採會員制，是不少6、7年級生的回憶，但是近年因線上影音串流服務興起，加上藍光影碟市場需求不高，讓曾經風光一時的DVD出租店被時代潮流淹沒，現階段幾乎是全軍覆沒，可以預見連鎖影音出租店不久將成為歷史名詞而已。

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