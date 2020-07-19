　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／國際疫情累計1400萬例「單日增近26萬例」　WHO：新增個案創新高！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎還在延燒，國際疫情也不斷創新高。根據世界衛生組織（WHO）統計，全球目前累計有1400萬例，死亡約60萬例左右。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，WHO也認為最近兩天各新增個案已經創新高，7/17有23萬7千例，7/18有25萬9千例，是有始以來連續兩天比較高的。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

莊人祥說，鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，仍未達到高峰，其中印尼近期出現軍校群聚逾1,300例，菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。

此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，或境外個案搭乘計程車等交通運輸而傳播，使疫情惡化擴散至社區並導致不明感染源增加，大幅提升社區感染風險。

而台灣今也新增一名境外移入個案（案455），一名40多歲男從香港返台探親，出現乾咳、喉嚨痛症狀，採檢後確診。根據指揮中心統計，國內截至目前累計79,506例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含78,568例排除），其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫。

如出現疑似症狀，要立即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／今天第3起！屏東神山瀑布男子溺水　目擊民眾：他卡在水裡
快訊／雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報　專家示警：能避就避
發現新品種！「巨型海蟑螂」現身　體型大到嚇人
燒烤店起火！眼尖網友發現「這家常火警」　消防局統計次數出爐
熱到爆！台北狂飆「39°C極端高溫」再創7月新高
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

快訊／對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

整條魚爆出來！2盒便當只要「芒果冰沙價」　超佛心店家地址曝光

台灣首位公共藝術設計師　打敗萬件作品獲「設計屆奧斯卡」最高大獎

三倍券多塑膠片...挨酸去年吸管白省了　彭啟明嘆：有環保意識就不會這樣做

影／國際疫情累計1400萬例「單日增近26萬例」　WHO：新增個案創新高！

櫻桃小丸子飆起「超輪轉台語」！教育部替4部動畫配閩南音引共鳴

影／「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

熱到爆！台北狂飆「39°C極端高溫」創史上7月新高　17縣市亮高溫警戒

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

柯震東「花自己錢」買回《打噴嚏》　摀臉曝心裡話：其實我也想看《屍速列車》...XD

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

快訊／對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

整條魚爆出來！2盒便當只要「芒果冰沙價」　超佛心店家地址曝光

台灣首位公共藝術設計師　打敗萬件作品獲「設計屆奧斯卡」最高大獎

三倍券多塑膠片...挨酸去年吸管白省了　彭啟明嘆：有環保意識就不會這樣做

影／國際疫情累計1400萬例「單日增近26萬例」　WHO：新增個案創新高！

櫻桃小丸子飆起「超輪轉台語」！教育部替4部動畫配閩南音引共鳴

影／「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

熱到爆！台北狂飆「39°C極端高溫」創史上7月新高　17縣市亮高溫警戒

《日經》曝：英國轉向日本求助建設5G　　盼2大日廠「取代華為」

Jennie「火辣黑裙」秀傲人肩線！下秒換回白襯衫直接變乖乖牌

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

到嘴邊的吻飛了！小甜甜打坐曝「唯一雜念」　迷戀張書偉：我不想再忍耐

安徽巢湖水位破歷史新高　三河鎮3.1萬人「緊急撤離」

加拿大「冰川觀光巴士」翻覆碎石陡坡…釀3死！直升機空運送醫搶救

求婚戒指買好了！酷玩樂團主唱、《格雷》達珂塔強生「準備結婚」

快訊／屏東神山瀑布男子溺水！警消急拉上岸搶救　目擊民眾嚇傻：他卡在水裡　

Zoom宣布與Formula 1攜手　推出首次虛擬Paddock Club合作

肝功能指數正常不一定健康！醫提醒：30歲以上民眾應評估其他指標

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

「三倍券折到」全聯拒收！網闢謠：鈔票折痕更多

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心下午2點說明

18歲工地歌神背景曝光　女粉暴動

神人捕捉台灣出現類極光光柱奇景

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

懶惰男126萬扔電梯！「直達15樓」給阿公　下秒門開悲劇了…

沒收到農遊券簡訊、怎麼用10大問題看過來

生前超相愛⋯夫死後妻驚「身份全造假」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面