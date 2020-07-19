影／國際疫情累計1400萬例「單日增近26萬例」　WHO：新增個案創新高！

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎還在延燒，國際疫情也不斷創新高。根據世界衛生組織（WHO）統計，全球目前累計有1400萬例，死亡約60萬例左右。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，WHO也認為最近兩天各新增個案已經創新高，7/17有23萬7千例，7/18有25萬9千例，是有始以來連續兩天比較高的。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

莊人祥說，鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，仍未達到高峰，其中印尼近期出現軍校群聚逾1,300例，菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。

此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，或境外個案搭乘計程車等交通運輸而傳播，使疫情惡化擴散至社區並導致不明感染源增加，大幅提升社區感染風險。

而台灣今也新增一名境外移入個案（案455），一名40多歲男從香港返台探親，出現乾咳、喉嚨痛症狀，採檢後確診。根據指揮中心統計，國內截至目前累計79,506例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含78,568例排除），其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫。

如出現疑似症狀，要立即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。