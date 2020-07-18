前三熱都在雙北！台北「飆破38.6度」　有望再創高溫紀錄

▲各地天氣炎熱。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受太平洋高壓籠罩影響，今日全台各地天氣炎熱，6縣市將出現38度高溫，根據中央氣象局官網顯示，今日前三熱都在雙北，分別是台北38.6度、新北板橋37.8度、台北社子37.7度。大台北地區今日有機會再破極端高溫。

氣象局表示，今日各地高溫炎熱，高溫普遍在34度以上，臺東有焚風發生的機率，而大台北及南投局部地區有38度以上發生的機率，花蓮縱谷、西半部及宜蘭近山區平地也有36度高溫出現的機率。

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降雨方面，西南風影響，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，但雨量較昨日減少，午後在各地山區及大台北東側、宜、花地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局提供）

根據氣象局官網顯示，今日已有5處出現37度以上高溫，其中4處都在雙北，包括台北38.6度、新北板橋37.8度、台北社子37.7度、南投南投服務區37.2度、台北大安森林37度，且氣溫均持續升高中。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日日照充足、西南風沉降，大台北地區將再挑戰破紀錄極端高溫。週末期間北部、東部山與有午後雷陣雨，高溫約34到38度；中部、南部凌晨到清晨有陣雨，上午多雲到晴，山區午後雷陣雨，高溫約34到36度。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，容易飆破37度的區域包括台北盆地、西部內陸、近山河谷、宜蘭內陸、花東縱谷。