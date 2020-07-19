酒客隔空猛抓戲謔「可以摸嗎？」　她拒絕卻被老闆趕走…淚嘆：酒促不是酒店

▲熱炒店常出現酒促小姐。（示意圖／記者黃心瑀攝）



記者黃可昀／綜合報導

熱炒店時常可見到酒促小姐在推銷啤酒，但有些素質不佳的客人竟然會對她們動歪腦筋，語帶戲謔甚至出手性騷擾。一名酒促小姐表示，昨天遇到一桌客人非常不尊重，劈頭就開低級玩笑，還問「可以摸嗎？」同時雙手比出不雅姿勢，讓她最心寒的是，餐廳老闆得知此事後竟然反過來責怪她，還叫她「以後也別來了！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，那桌客人大多喝烈酒，僅一人喝啤酒，其中一人先是問她「有什麼優惠嗎？可以摸嗎？」手還作勢在空中抓呀抓，其他人則是在旁笑著看好戲，當下她冷靜回應，「摸彩嗎？」見對方沒有買啤酒意願，於是便繼續前往下一桌推銷。

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▲客人應尊重店員或酒促小姐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



後來贈酒活動時又和那桌客人有接觸，一行人同樣用戲謔態度騷擾她，她不想和喝醉的人計較便裝作沒聽見。後來餐廳老闆來和那桌客人打招呼，結果客人反應原PO態度很差，當下她立即解釋是對方開了不少低級玩笑，自己覺得不舒服才會不予理會，老闆卻變臉回覆，「那就不捧場了」、「妳以後也別來了」。

原PO當下只好摸摸鼻子離開，事後無奈地上網發文，「酒促不是酒店小姐」，大部分的客人都有禮貌又尊重，但少部分心態不健康的客人會趁機騷擾酒促小姐，此舉嚴重打擊她的信心，也覺得自己相當委屈。

網友看完紛紛替她抱不平，「爛客人就算了，店家老闆心態也是糟糕」、「以前我家開快炒店都會維護酒促，這個老闆這樣不行」、「有什麼老闆，就有什麼樣的低級酒客」、「老闆更低級，那個老闆的態度就是要佔便宜。」

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