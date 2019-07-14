科學168桌遊、實境解謎　親子共遊玩樂中認識科技

▲嘉義市科學168現場桌遊、實境解謎，大小朋友玩的不亦樂乎。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府2019年科學168教育博覽會中首次規劃「桌遊嘉年華」、「實境解謎」及「科轉到嘉」特展，讓科學、桌遊與在地特色做結合，用遊戲方式讓孩子學習並認識在地文化與科學原理，希望讓孩子有更多不同的體驗，解放對科學的刻板印象。





科技部、科工館與嘉義市政府首度合作辦理的「科轉到嘉特展」，14至16日在港坪國小活動中心隆重登場；該特展以「人工智慧」及「生技醫藥」為主題，將抽象、高難度的「前沿科技新知」轉化為具體、簡單且富有趣味性的科普素材，展示內容都是目前正在構思階段、尚未具體實現的科技新知，是為了解決大眾日常生活問題的科技發明，現場也有6個動手做關卡，完成體驗還有紀念小禮物。



此外，今年的科學168首次舉辦「桌遊嘉年華」14日館內舞台集合各式益智桌遊，將科學168打造成熱鬧的桌遊年度盛會，讓您一次體驗20-30種新奇好玩的桌上遊戲；包括體察他人情緒的「同感」，趣味與智慧兼具的「出包魔法師」，培養邏輯與決斷力的「沃塔棋」，考驗專注力的「籤籤入扣」，發展想像力與口語表達的「奇思謬想」。



上午的桌遊嘉年華，現場有約20多種的桌遊體驗攤位，就讀僑平國小三年級的黃晟豪小朋友和家長一起參加有趣的「傳情畫意」桌遊，在本子上畫出圖形，讓對手猜測正確答案。黃同學說:「桌遊很好玩，要發揮想像力，明年還會再來!」

民生國中一年級的陳芊邑同學則在數學桌遊區開心地擲起骰子，在沙漏計算時間內，算出正確的數字答案。陳同學表示:「桌遊很有趣，又有益腦部活化，也和其他夥伴玩得很愉快！」



同樣是結合時下最流行的內容，今年的實境解謎「與貓穿越嘉義」結合嘉義市在地美食和科學原理，5個關卡包括：嘉義在地實景—昭和18史蹟資料館、森林之歌及圓環噴水、檜意森活村及北門驛、月影潭心及蘭潭泛月、嘉油鐵馬道蘊含謎題，讓孩子透過有趣的遊戲中認識嘉義的美，並獲得生活知識。



今年科學168活動從科技到科學，解放你對科學的刻板印象，12日、13日已經有超越2萬人次的大小朋友參加了科學168，暑假最不能錯過的活動、科學168越玩越好玩。