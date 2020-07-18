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700萬「瑪莎拉蒂」三重夜飆！　20歲男糗衝工地翻車...金髮妹見血

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▲▼刺青屁孩深夜開著瑪莎拉蒂自撞路邊人行道，撞飛電信箱後整輛車後空翻衝進工地。（圖／記者游宗樺攝）

▲刺青屁孩深夜開著瑪莎拉蒂「海神」自撞人行道，撞飛電信箱後整輛車後空翻衝進工地。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區18日凌晨2時許，一名男子駕駛要價約700萬元的瑪莎拉蒂「海神」休旅車，行經疏洪東路一段與三陽路口時，疑似車速過快失控撞上路邊人行道，把電信箱連根撞飛約50公尺後，整輛車後空翻栽進一旁工地側翻卡在圍欄邊，車上2男2女一度受困。警消獲報到場，協助現場2名傷者送醫，確切事故原因有待警方調查釐清。

據了解，事發時休旅車是由年約20歲的男子駕駛，車輛沿著疏洪東路往蘆洲方向行駛時，疑似車速過快，失控衝上路邊人行道，把電信箱連根撞斷後，整輛車後空翻180度栽進路口地下污水道工地，休旅車側翻卡在工地圍欄旁，車上4人一度受困。

▲▼刺青屁孩深夜開著瑪莎拉蒂自撞路邊人行道，撞飛電信箱後整輛車後空翻衝進工地。（圖／記者游宗樺攝）

▲電信箱遭撞飛。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現車上2人已自行脫困，於是利用破壞器材將其餘2名乘員救出，其中駕駛與一名女性乘客受到輕傷，送醫急救暫無大礙。但休旅車車頭冒煙，且車底不斷流出汽油，考量到工地堆放有大型重機具，警消為避免災情擴大，動用水箱車灑水戒備，所幸車輛並未起火。

▲▼刺青屁孩深夜開著瑪莎拉蒂自撞路邊人行道，撞飛電信箱後整輛車後空翻衝進工地。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消到場將傷者送醫。（圖／記者游宗樺攝）

警消協助傷者送上救護車時，其友人見記者到場情緒激動，試圖阻擋媒體拍攝，還執意要從卡在工地圍欄的車內拿出手機、包包，不顧整輛休旅車被灑滿水，車身佈滿油漬及零件、玻璃碎片，堅持拿起手電筒往車內探去，拾取掉落的隨身物品。

由於警方第一時間並未聞到酒味，經酒測也排除酒駕，依據現場的擦撞痕跡及民眾陳述不排除為飆速釀禍，已在現場拍照採證，將派員到醫院對駕駛製作筆錄，確切事故原因有待調閱監視器進一步釐清，而工地毀損的圍籬及電信箱的維修費用，將由相關單位到場估價，協調賠償事宜。

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