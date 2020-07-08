林佳龍允：交通部全力協助！桃機擬推「搭機環島」　升空繞島還能買免稅品

記者李宜秦／台北報導

松山機場日前規劃「偽出國」引發熱烈討論，桃園機場看準這波熱潮，與航空業者規劃推出「搭機環島」行程，但這次旅客是真的能在機上享用飛機餐、飛機也會升空飛離台灣領空環島一圈，更可以購買免稅品，享受出國樂趣。交通部長林佳龍今（8）日表示，疫情衝擊下業者都在找出路，交通部相當鼓勵。

林佳龍今日表示，目前疫情衝擊，國人無法出國、外國人無法來台，對機場週邊產業而言是一大衝擊，因此各大相關業者都在努力找出路，如松山機場「偽出國」、雄獅旅行社「跳島旅遊」等，桃機公司也規劃推出「搭機環島」。

林佳龍表示，這些都是我國觀光產業以創新角度，推出嶄新遊程，站在交通部立場是相當支持，也會盡量協助，不過仍須通過中央流行疫情指揮中心的審查，若指揮中心認同，才可推出。

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▲松山機場日前舉辦偽出國體驗，民眾嗨帶護照、草帽重溫出國感 。（圖／記者賴文萱攝）

據了解，因國籍航空業者有興趣推出「搭機環島」行程，桃園機場上周也與相關單位開會討論，希望讓旅客能真的有出國體驗，計畫以國際包機方式，安排旅客出境後搭著飛機在台灣上空環島一圈，更能在機上品嘗飛機餐、購買免稅品，行程時間約2到3個小時，以滿足旅客出國魂。

桃機表示，目前航空業者很有興趣，也把這樣搭機環島行程定義為真的出國，不過，實際上業者會有什麼樣的套裝行程出來還在討論階段，但會議中有建議業者，可以安排旅客參觀過去不能進入的飛機棚廠等，做航空方面相關的專業介紹，包裝一些特殊活動，以增加吸引力。

另外，因為飛機會飛離台灣領空，因此旅客依規定也可以購買菸酒及其他相關免稅品；若航班沒有入境到其他國家，也無須入境居家檢疫14天。至於屆時這樣的行程票價會如何訂定，就要看業者如何包裝。

▲▼松機偽出國體驗時，還發給旅客台北松山至日本松山的登機證當作紀念 。（圖／記者賴文萱攝）

民航局官員指出，由於搭機環島行程飛機是要離開地面，涉及相關飛航計畫，業者如真的要推出行程，需要進行飛航申請。但環島一圈行程在飛行操作上沒有問題，只要飛行計畫做好不是問題，至於要怎麼飛航，就看屆時航空公司如何申請航線。

不過桃機重申，該案尚在研擬階段，且行程規劃執行皆需與各相關單位協調，目前尚未定案。因旅程議題需釐清協調處甚多，方案擬定成熟後，將再報請主管機關核可後，另行對外說明。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前初步瞭解其規劃為從台灣機場出發，環島一圈之後回到原機場，由於現在國內社區屬於低風險狀況，到機場出境都是乾淨狀態，且飛機不會在其他國家落地，安全性相對高。

陳宗彥表示，相關新航線規劃尊重民航局、航空公司等單位討論評估，若事涉防疫相關再報指揮中心。依照該方案，國人可以搭機從空中俯瞰台灣，由於一樣需要拿護照出境，管制區免稅店可以消費，估計有助於國內振興。

▲桃園機場與航空業者規劃合作推出搭機環島行程，滿足旅客憋不住的出國魂。（圖／記者賴文萱攝）

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