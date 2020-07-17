三峽女身中3槍再被男友推下山！頭髮掛在竹林「上半身剩白骨」…兇手下場曝光

記者陳雕文、陳以昇、沈繼昌／新北報導

一名女子被人載到新北市三峽的山區，遭男子以行刑式開3槍殺害並推下山坡，女子的男友則站在一旁全程觀看，卻不阻止悲劇發生！後來警方在竹林發現女子的遺體，其上半身到頭顱已成白骨，還有部分頭髮掛在竹子上隨風飄逸，畫面令人不寒而慄。檢方17日依殺人及遺棄屍體罪將犯案的2男起訴。

▲賴女日前跟洪姓男友出遊開心合照，沒想到男友會狠心看著她被槍殺推下山。（圖／記者陳雕文翻攝）

開槍的吳姓凶手及賴姓死者的洪姓男友都覺得山區隱密，可以神不知鬼不覺，後來吳男及其洪姓女友因為討債又擄人、槍戰，今年3月18日遭桃園警方逮捕，遭擄的女子說，有聽到「洪的女友被做掉」等訊息，警方趕緊找來洪女並以「讓死者入土為安」等語曉以大義，洪女才鬆口說出恐怖的槍殺棄屍案！

吳男在偵訊時也供稱，於今年3月1日在三峽插角山區用改造的金牛座手槍殺害了28歲賴姓女子，並將屍體推下山。警方聞言隨即找來吳男的叔叔，一起到棄屍地點附近搜索，最後循著濃濃屍臭味到了賴女的遺體，其上半身嚴重腐爛見骨、右腿膝蓋以下已經不見，且其部分頭髮還掛在竹子上。

▲警方在現場拉起封鎖線，持續釐清案情。（圖／記者陳以昇攝）

吳男聲稱是在自己的祖墳前對賴女之頭部、胸口等處連開3槍並推下山坡，但警方調查後發現，棄屍地點距離其祖墳還有約10公里遠，當地人也不清楚竹林裡有墳墓；至於死者的洪姓男友被帶進桃園八德分局拘留所時，竟開始大聲尖叫，警方懷疑是用藥過度造成。

▲檢警下午在三峽棄屍現場驗屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲洪姓男子被帶回分局，突然失控大吼大叫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

後來檢警調查發現，是因為洪男不滿賴女與多名男性友人聯繫，才決定找吳男痛下殺手；賴女母親哭著說，「為什麼要這麼殘忍！」並說，賴女在電子工廠上班，平時跟父親住在鶯歌，前陣子才跟她說要去小琉球玩，1日清晨5時左右，女兒被一對情侶載回苗栗頭份住處收拾行李。

賴女母親還說，不久後女兒向她表示「要出去買吃的」，沒想到就再也沒回家了。她透露，女兒天天都會和他通電話，就算是在爸爸家過夜也都會打電話告知，由於遲遲沒接到女兒消息，她察覺有異，決定報警處理，沒想到最後是接到女兒的死訊…

檢方判定吳、洪2男有犯意聯絡及行為分攤，依殺人及遺棄屍體罪嫌起訴；至於吳男的洪姓女友，因無證據證明她有參與殺人、棄屍，獲不起訴處分。

▼賴女的母親淚崩。（圖／記者陳雕文攝）