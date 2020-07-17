2英勇飛官殉職／「說好慶祝外孫女生日」高嘉隆阿姨悲喊：請你回家好嗎？　

▲高嘉隆阿姨PO出合照，悲喊「如果你只是開一個玩笑，請你回家好嗎？」，2張圖最左側皆為高嘉隆。（圖／翻攝李金英臉書）

地方中心／綜合報導

一架隸屬陸軍航特部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616）16日下午墜落新竹機場，造成正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸罹難。對此，高嘉隆的阿姨李金英也在臉書PO文表達不捨，悲傷喊話「如果你只是開一個玩笑，請你回家好嗎？」

李金英於16日貼文中提到，高嘉隆是她的外甥，從小就很乖巧，考上空軍是高的志願，終於夢想成真，既然（竟然）3分鐘就奪走高的生命，為了保民到現在還是不能接受這個事實，「高嘉隆如果你只是開一個玩笑請你回家好嗎？」

李金英還說，「明明答應我，明天去幫我看二姐姐，既然（竟然）給我的是這樣的惡夢，我真的不知道該怎麼接受，喜歡跟我撒嬌又喜歡黏在我身邊的人，一下子就不見了，我也不知道怎麼去面對好慘忍的一天哦」，高嘉隆才答應她任務結束，要一起慶祝二女兒小孩的生日，怎料，卻發生這樣的意外。

而李金英17日再度PO文寫下，「這些小朋友今天開始永遠缺一個帥氣的英雄，記得剛出生的你第一眼見到的是我，那時候有大姐小姐在身旁陪著你，吃的用的都跟著姐姐一起用，不管是衣服也穿著姐姐的衣服，直到你長大成人依然依靠著、撒嬌黏著姐姐，有好東西不會忘記分享給大家、如今你卻保民成了英雄，阿姨希望你在天父那裡，依然作你的愛民愛家人天使陪伴著我們、你永遠是我們的帥氣的英雄，我們愛你。」，前往桃園醫院移靈的路上，她也說「現在坐火車的心情已經撕裂成好幾塊」。

李金英17日稍早向《ETtoday新聞雲》表示，移靈過程她看到女兒拿著高嘉隆的衣服，哭喊「弟弟帶你回家，不要在外逗留」的畫面，以及聽到「想你」等字句，令她更加心疼，至於面對其他提問，她因為太過傷心，並沒有多做任何回應。

▲2英勇飛官殉職，自國軍新竹醫院移靈送往桃園804，高嘉隆家屬捧遺照。（圖／記者陳凱力攝）

▲簡任專、高嘉隆遺體抵達桃園804追思靈堂。（圖／記者陳以昇攝）



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