智崴i-Ride 5D飛行環遊世界　全台首映《飛越澳洲》、《飛越加拿大》

▲智崴i-Ride飛行劇院全台首映《飛越澳洲Discover Australia》及《飛越加拿大FlyOver Canada》。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智崴i-Ride 5D飛行劇院今（17）日，攜手澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處共同在台北微風南山廣場，舉辦「世界航線 i-Ride實現」首映會，推出《飛越澳洲Discover Australia》及《飛越加拿大FlyOver Canada》兩部影片。

智崴集團董事長暨執行長歐陽志宏表示，去年的「飛越美國Discover America」廣受好評，而今年受到疫情影響，有鑑於旅遊的相關限制，今年智崴推出「飛越澳洲」及「飛越加拿大」，串聯地球南北各地，讓台灣的民眾暑假不用出國，就可以飛越澳洲、加拿大、美國，飽覽世界美景。

歐陽志宏指出，「飛越加拿大」飛行劇院是智崴在海外的第一個起點，自2013年開幕以來，加拿大溫哥華飛行劇院已累積超過350萬的體驗人次，目前仍是TripAdvisor推薦當地旅遊必去景點第一名，並在今年農曆春節期間播映「飛越臺灣」，讓到訪溫哥華的遊客，用飛行認識台灣的美麗風景。

▲智崴集團董事長暨執行長歐陽志宏（右）。（圖／記者姚惠茹攝）

歐陽志宏分享，位在澳洲昆士蘭省黃金海岸Dreamworld樂園的飛行劇院，是智崴在南半球打造的第一座飛行劇院，「飛越澳洲」是由智崴全球團隊與澳洲攝影團隊共同打造，歷時一年多完成拍攝與後製。

歐陽志宏說明，「飛越澳洲」影片除了讓遊客可透過飛行的方式，欣賞昆士蘭省大堡礁、維多利亞省大洋路等著名景點，而且拍攝視角更融入許多極限運動員視野，讓遊客體驗與極限運動員一同翱翔在塔斯馬尼亞省搖籃山的刺激快感。

智崴表示，從即日起至12月30日期間至i-Ride TAIPEI或i-Ride KAOHSIUNG現場，還可以899元優惠價購買價值2,180元的「世界環遊套票組」，內含全票兩張、奇萊山冷泡茶兩瓶、飛行紀念照一張，並加送《飛越全世界》全票兩張，可在9月1日至12月30日間，至北高任一航點觀看。

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