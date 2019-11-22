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小資上班族「星光玩」買一送一　i-Ride飛行劇院祭出「飛玩不可」優惠

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▲小資上班族「星光玩」買一送一　i-Ride飛行劇院祭出「飛玩不可」優惠。（圖／智崴提供）

▲i-Ride飛行劇院再放映「飛越美國Discover America」。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導

智崴旗下i-Ride今（22）日宣布，今年暑假播映的「飛越美國Discover America」詢問度不斷，因此決定從即日起到明年2月16日，再次在台北微風南山i-Ride TAIPEI與高雄軟體園區內的i-Ride KAOHSIUNG重新上映，並在歲末年終之際，祭出「飛玩不可」優惠活動。

「飛越美國Discover America」影片歷時兩年拍攝完成，全片除透過飛行的方式越過大峽谷、尼加拉瓜大瀑布等著名景點外，如實呈現美國自由冒險的精神，讓遊客不需飛去美國，就可以親身體驗美國壯闊的山川風景和熱情奔放的自由精神。

▲小資上班族「星光玩」買一送一　i-Ride飛行劇院祭出「飛玩不可」優惠。（圖／智崴提供）

▲i-Ride飛行劇院再放映「飛越美國Discover America」。（圖／智崴提供）

i-Ride飛行劇院播映的「飛越美國Discover America」拍攝視角更加入許多極限運動鏡頭，讓遊客在夏威夷跟著衝浪高手於外海巨浪中穿梭，並在阿拉斯加高山上近距離欣賞極限滑雪高手，以及從山頂呈幾乎90度直角一躍而下，體驗各種熱血賁張的冒險快感。

i-Ride為了感謝遊客一整年的支持，特別從即日起至年底，宣布在台北、高雄兩個航點推出「飛玩不可」優惠活動，第一重「親子玩」，只要有大人陪同搭乘，6歲以下(身高滿100cm)兒童即由i-Ride招待免費玩。

優惠活動第二重「壽星玩」，當月壽星來搭乘即享5折優惠，當日壽星更是直接由i-Ride買單，享免費體驗一次機會，並針對上班族在平日晚間加碼推出「星光玩」優惠活動，只要於週日至週四晚上7點後前來搭乘，即可享有飛越系列影片買一送一優惠。

▲小資上班族「星光玩」買一送一　i-Ride飛行劇院祭出「飛玩不可」優惠。（圖／智崴提供）

▲i-Ride飛行劇院祭出「飛玩不可」優惠活動。（圖／智崴提供）

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