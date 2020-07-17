快訊／國民黨團控偽造文書「陳瑩在電視台錄影卻投票」　要求重審監委人事

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，但國民黨團不滿昨天立法院長游錫堃在混亂中表決，上午7點進行黨團大會，國民黨團質疑，民進黨立委陳瑩昨天人在電視台錄影，卻也有投票紀錄，質疑被冒名投票、涉嫌偽造文書，要求停止投票、重新召開審查會。

▲國民黨全體委員「投票違法：冒名頂替」記者會。（圖／記者邱顯燁攝）

國民黨團總召林為洲指出，昨天出席57票，反對四票，陳瑩委員當時不在現場，但有投票，她在三立錄影，錄到五點多，投漂亮燈是4:47分，陳瑩不在現場卻出席投票，昨天抗議是有道理的，根本沒確認誰在場誰不在場，就插票卡，議事規則、慣例，人不在場是不能插卡的，要議事人員確認人在場才能插卡，委員也不會幫別人插卡，等於冒名頂替陳瑩插卡，昨天整個投票過程是無效的。如果昨天無效，也就是審查會無效，因此今天也不能投票，要求「停止投票」，重新召開審查會。

國民黨團占領議場主席台，為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委昨天下午動「清場」，藍綠經過約50分鐘的激烈推擠後，立法院長游錫堃趁亂宣布開會。最後出席57人中，贊成53人、反對4票，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。

為了避免國民黨團再度發動攻勢，民進黨團立委16日晚間夜宿立法院，全力確保投票順利不會有變數。而在議場開放進入後，柯建銘特別召集黨團委員開會，討論稍晚的攻防，隨後立委們也展開「布陣」，占據重要位置。

其他人也看了這些新聞...

► 監委投票倒數17小時民進黨突襲「清場」 藍綠衝突一觸即發

► 民進黨花50分鐘奪回主席台！ 游錫堃16：36進議場宣布開會

► 民進黨清場賴士葆頭部遭擊！ 莊瑞雄發揮「同事愛」冰敷照料

相關新聞...

► 超驚悚畫面曝光！呂玉玲出手環抱賴品妤 「超狠扯髮拖行」

► 民進黨清場絕招齊發 賴品妤輕功「跳桌子」、莊瑞雄「呼呼」賴士葆

► 民進黨強勢清場藍綠打成一團 陳玉珍、葉毓蘭、楊瓊瓔死守主席台

►振興一下我們的美麗