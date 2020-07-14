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昆山再推兩岸青年就業大禮包　青創園升級3.0、線上招聘　

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▲「就在蘇州·昆山如意」2020年畢業生雲聘會啟動。（圖／昆山市台辦提供）

▲「就在蘇州・昆山如意」2020年畢業生雲聘會啟動。（圖／昆山市台辦提供）

記者魏有德／蘇州昆山－台北連線報導

海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會昨（13日）舉行，會中除頒發證書予兩岸職業資格比照認定過關的台籍專技人才，同時發表昆山重點產業緊缺人才需求目錄、兩岸青創園3.0版及兩岸青年創新創業政策包，為首批「兩岸（青年）實訓基地」進行授牌儀式。此外，在疫情影響下，昆山也替申請「昆台融」的中小微台資企業進行授信，發放信用保證資金貸款。

▲海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會昨（13日）舉行。（圖／昆山市台辦提供）

▲海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會昨（13日）舉行。（圖／昆山市台辦提供）

這場海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會為2020蘇州國際精英創業周昆山專場活動的重頭戲之一。昆山市台辦相關負責人表示，這場交流合作大會提供兩岸人才創新創業的夢想舞台，為兩岸青年才俊深化溝通協作的交流盛會，「將推動兩岸人才交流、昆台融合發展邁向更深層次、更廣範圍及更高水平。」

據悉，本次活動為通過職稱評審綠色通道以及通過台灣地區職業資格比照認定取得職稱的12名台籍專技人才代表頒發相關證書，同時表揚10名台籍雙創人才代表。對於兩岸青年的就業發展，昆山市在活動現場發表重點產業緊缺人才需求目錄、兩岸青創園3.0版和兩岸青年創新創業政策包，為首批「兩岸（青年）實訓基地」進行授牌。

受到新冠肺炎疫情影響，昆山農商行為助力中小微台資企業拓寬融資渠道、降低融資成本，替9間申請「昆台融」的企業進行授信，以「綜合風險池」為信用保障資金發放貸款。

▲昆山首批兩岸（青年）實訓基地授牌儀式。（圖／昆山市台辦提供）

▲昆山首批兩岸（青年）實訓基地授牌儀式。（圖／昆山市台辦提供）

此外，在疫情尚未完全解除前，大會也啓動「就在蘇州・昆山如意」2020年全國高校畢業生雲聘會，瞄准重點企業支柱產業和四大高端產業，為畢業生提供空中面試、空中雙選會和空中宣講會等就業招聘服務。

昆山市台辦相關負責人提到，秉持「兩岸一家親」理念，從中央「31條惠台措施」「26條措施」、江蘇省「76條實施意見」和昆山市「68條措施」「20條新政」為基礎，發揮昆山試驗區改革先行先試優勢，以「用戶思維、客戶體驗」貫穿兩岸人才服務全過程各環節，全力打響「昆如意」營商服務品牌，「讓昆山成為台資台企發展壯大的集聚地、兩岸人才就業創業的首選地。」

海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會由四位副市長金健宏、徐敏中、岳曉楠、張建成出席，邀請台灣電電公會代表，台籍雙創人才代表，兩岸高端人才科創項目代表、高校代表，昆山重點台企代表，知名職業院校代表，台籍專技人才代表，市台協會、台協青年會代表，兩岸創業青年代表，金融機構負責人等170餘名嘉賓與會。

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