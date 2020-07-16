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南海問題毀關係！中國槓美「官方口水互批非法」　專家：北京最好改變策略

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▲▼南海南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

▲南海問題日漸緊繃。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

釣魚台問題未結束，「南海問題」再浮現，中國解放軍與美國軍方明顯在該區域角力，外界分析中美雙方在貿易戰之後關係受損，接著在新冠疫情、釣魚台問題上互不讓步，如今中國過去主張的「九段線」以及強硬的南海策略，恐怕將會與美國爆發更多衝突。

根據《南華早報》報導，美國國務卿蓬佩奧13日表示，反對中國對南海的主張，「北京對於南海大部分海域的主張『完全非法』」，美軍第七艦隊14日也證實海軍驅逐艦拉爾福森號（Ralph Johnson）航行到南沙群島周邊海域的消息，然而這樣的行為卻讓中方大表不滿。

對此針對蓬佩奧的發言，中國外交部發言人趙立堅反擊，「美國是唯恐南海不亂，千方百計想要挑動是非」且中國不曾想過在南海建立海洋帝國。認為美國的行為反造成南海周邊國家的緊張局勢。

報導中分析，「北京需要重新評估一套南海戰略，跟美國的關係已經如自由落體般墜落，若因南海問題再重創，後果相當嚴重」，國立華南研究所陳姓副研究員則表示，撇除中國與美國的關係緊繃，中國與南海周邊國家的關係發展，也將是北京的一項關鍵任務。

此外，美國正式否決「九段線」主張，可能將會讓其他主張國家會有更多異議，專家建議「中國應該要採取較為強硬的方式，敦促其他地區合作夥伴與盟國共同維繫南海」。

►蓬佩奧才嗆中國南海主張非法！　美軍第七艦隊證實：驅逐艦航行南海

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