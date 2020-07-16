暑假開始頭好痛…小5作業題「古跟叭的公倍數？」　家長看傻了

▲小孩的暑假作業題目讓大人們看了紛紛傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文／CTWANT

全台中小學於7月15日正式開始放暑假，對許多學生來說是件開心的事情，不過反觀家長卻是相當頭痛，不僅天天要煩惱孩子沒人顧，現在就連暑假作業也要幫忙操心，日前有名男網友在《爆怨公社》分享了就讀小學5年級女兒的暑假作業題目，掀起廣大網友一陣熱烈討論。

以下為暑假作業題目：

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（1）古跟叭的公倍數，猜一字。

（2）什和伍的公倍數，猜一字。

（3）汁和泗的公倍數，猜一字。

網友紛紛傻眼表示，「這什麼鬼啊…看不懂的捏」、「數學跟國文是可以這樣應用的嗎？這學校的出題老師也太奇葩了吧」、「現在的家長真難為，除了上班壓力大，回家還要絞盡腦汁做功課」，有網友指出這是道考古題，10年前就有人在「yahoo！知識+」發問過，沒想到如今又重出江湖。

正確答案如下：

（1）答案為「罟」或「杏」。

（2）答案為「什」。

（3）答案為「汪」或「汗」。

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