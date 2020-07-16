美軍與愛沙尼亞感情升溫　MQ-9「死神」無人機首次進駐

▲ MQ-9 比起前幾代又多上了「主動攻擊」的用途，是一架兼具武裝、多任務進行與偵查功能的無人機。（圖／wiki public domain）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國空軍MQ-9死神（Reaper）無人機最大特色就是能夠「空對空擊殺」，上個月中旬，MQ-9暫時從波蘭移到愛沙尼亞的艾瑪瑞空軍基地（Amari Air Base），該項部署的目的就是在歐洲戰場提供情報、監視和偵察任務。這次進駐據稱是兩國空軍關係變好帶來的成果。

根據《Defence blog》報導，MQ-9已經在歐洲進行15個月的任務，空軍第52遠征作戰隊第2分隊在6月中旬將它移到愛沙尼亞，繼續其他任務。

歐非作戰中心的准將辛德斯（Jason Hinds）表示，「我們從美國歐洲司令部與北約盟國收集需求，並明確的將目標瞄準在海陸空3個領域，同時將與愛沙尼亞空軍合作執行這些任務。」

第52遠征作戰隊的師長德格拉斯（Robert DeGrasse）表示，「不論是在溝通、醫療合作、任務執行或是後勤支援，我們和愛沙尼亞空軍的合作關係有快速的進步，因此才能讓MQ-9進駐愛沙尼亞。」

▼美軍將駐地從波蘭移到愛沙尼亞，離俄羅斯又更進一步了。（圖／翻攝自google map）

另外，德格拉斯也補充，他們是第一支進入愛沙尼亞機庫的美國部隊，愛沙尼亞竭盡所能的幫助美軍執行任務。不過因為愛沙尼亞更靠近俄羅斯，這次的進駐也像在宣告，美國又把動作推向俄羅斯一步。

MQ-9死神無人機之所以被冠上死神的名號，是因為它比起前幾代又多上了「主動攻擊」的用途，是一架兼具武裝、多任務進行與偵查功能的無人機。