影／勝負放一邊！　大隊接力用雙手「跑」出逆轉勝

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭屋國中22日舉辦校慶運動會，其中最令人因象深刻的是一位3年級體育班學生徐瑋佑，他擔任全班大隊接力的最後一棒，奮力的朝終點前進；用的不是腿，而是轉動著輪椅的雙手。當他起跑時，全校師生跟著在旁加油吶喊，衝向終點時，這一幕讓在場許多師生不禁動容。

▲在全校師生加油吶喊下，徐瑋佑坐在輪椅「跑」完大隊接力最後一棒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲今年是徐瑋佑國中階段最後一次校慶運動會，師生決定不讓他留遺憾，讓他跑大隊接力的最後一棒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

今年是徐瑋佑國中階段最後一次校慶運動會，師生決定不讓他留遺憾，就讓他擔任班級1200公尺大隊接力的最後一棒。他也為此努力勤練臂力，就是希望能幫班上獲得好成績。

徐瑋佑是因為熱愛運動，而加入頭屋國中體育班，怎料在剛開學沒多久就生了一場大病，足足在加護病房躺了一個多月。期間，學校老師、同學都為他加油打氣，也承諾帶他去看最愛的職棒運動，然而他也不負大家的期望，努力復健，坐著輪椅重回熟悉的校園。學校方面也並沒有因為他生病而拒絕進入體育班，相反的還配合他的需求，整理無障礙廁所及空間，並在他生日那天帶他到桃園球場，看他最愛的職棒，也獲得了明星球員的簽名帽及合照。

▲學校在他生日那天，專程帶他到桃園球場看職棒，並獲得明星球員的簽名與合照。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐瑋佑的老師也表示，當時曾經有詢問過他想不想也一起參與大隊接力，他覺得這是他國中階段的最後一次運動會了，而毫不考慮的答應，只是他萬萬沒想到全校師生會沿路用敲鑼打鼓與吶喊聲來為他加油，同學們看到他抵達終點的那一刻，全都非常的感動，這短短的100公尺，將會是他人生裡永恆的記憶。