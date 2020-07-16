竹林野溪櫻花美景賞好茶　阿里山四季茶旅週末登場

▲ 阿里山四季茶旅，七月夏季森林茶會結合自然地景及與森林鐵道 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)培訓許多在地茶旅達人，透過茶旅達人洪崇倫、葉純佟們精心佈置的茶席，融合在自然環境中，提供不一樣的品茗情境。近年結合阿里山好茶、人文及生態地景特色推出阿里山四季茶旅活動，顛覆在室內泡茶的常理，搭配阿里山四季地景品茗於山之巔、森林雲霧間、茶園裡、竹林間、櫻花樹下、古厝前、野溪畔、瀑布旁，展現阿里山優質、多重品茗體驗氛圍，讓旅客身處阿里山四季絕景中，品茗茶湯滋味，以茶入食，住於茶園中的民宿，讓旅人學習如何製作出一杯好茶，體驗多元、精緻及深度的茶旅行程。

▲阿里山四季茶旅18日登場。（圖／記者翁伊森翻攝）



今年茶會舉辦模式有別於以往，將茶席帶到阿里山各個特色景點，結合社區體驗遊程，讓大家可以安排豐富的二日遊行程。夏季「森林茶會」將於7月18日(星期六)分別規劃在頂湖步道、樂野迷糊步道、十字路車站、奮起湖火車博物館開跑，將夏季品茗情境與巨石、森林、竹林等自然地景及與森林鐵道意境之結合，與旅人分享在地風味茶湯與文化。

▲阿里山四季茶旅將由專業又帥氣的茶人服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

接下來還有三場茶會，時間和主題分別是秋季「大地茶會」於9月19日舉行，冬季「人文茶會」於12月19日舉行，以及2021 (明)年3月13日至14日的春季「花漾草原茶會」，歡迎您一起來體驗阿里山四季茶之旅與學習大自然蘊育出的生活美學。更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

▲阿里山四季茶旅搭配大阿里山區美景，另有專業美女茶師為民眾服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

2020年夏季森林茶會體驗遊程預購網址：

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