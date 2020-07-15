孩子們雙手合十　參加宏善寺開辦免費夏令營開課典禮

▲宏善寺為弱勢孩童開辦免費夏令營課程。（圖／袁慧心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開始放暑假了，許多家長已幫孩子安排好暑期夏令營活動，桃園區虎頭山下的宏善寺，也特別為弱勢家庭的孩子們，安排為期30天、全程免費的卓越成長慈善夏令營暨全腦藝術智慧營系列課程，15日舉辦開課活動，孩子們雙手合十，謝謝善心人士的支持，讓他們學習不落人後。

▲淳皓宏善功德會監事袁慧心表示，免費夏令營課程，幫助弱勢孩童學習不落人後。▼孩子們雙手合十，參加夏令營開課典禮。（圖／袁慧心提供）

淳皓宏善功德會監事袁慧心表示，宏善寺住持宗倫和尚於2007年設立關懷弱勢兒童課輔班，以教育脫貧為主要方向，提供完善課輔的扶持計畫，一步一步幫助貧窮兒童與家庭，實現脫貧夢想，點燃希望，照亮未來。然今年受到疫情影響，衝擊各行各業營收，使原本的社會弱勢，生活更加艱辛。

為此，淳皓宏善功德會獲得桃園煉油廠、桃園市厚德愛心協會潘寶釵理事長、永銳汽車李明耀董事長、立鼎汽車黃明彥董事長、尚億汽車保養廠邱泰祥董事長等各界人士支持，15日起於宏善寺舉辦為期30天、全程免費的卓越成長慈善夏令營暨全腦藝術智慧營，共有40名小朋友參加；夏令營的課程除著重全腦開發及感統訓練，並訓練孩子們靜心定性，以及帶領孩子參與公益活動具備付出的能力。

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