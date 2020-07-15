影／短期商務縮短居檢名單增1國！　「澳洲、香港」疫情嚴峻改列中低風險

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（15）日公佈短期商務人士入境縮短居檢第二次調整名單，原本被列在低風險的澳洲與香港，因疫情再起，上週被列觀察名單，今更遭指揮中心「降級」為中低風險國，入境到申請自費檢疫時間，從5天延長到7天；中低風險國日本、韓國，雖然爆發多起疫情，但則維持不變。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

指揮中心公佈的首波低風險名單為為紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹；中低感感染風險的國家或地區則有韓國、日本、馬來西亞、新加坡。第二波名單大致與上週相同，惟低風險名單新增寮國、柬埔寨，中低風險名單則新增斯里蘭卡，從15國增為18國。第三波名單，也新增緬甸為低感染風險國，名單增至19人。

指揮中心指揮官陳時中表示，只要上述國家申請來台停留天數小於3個月，且具驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等商務人士身份；出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史，就可申請縮短居家檢疫天數。

完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區，於入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。

取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天，自主健康管理期間仍應每日量測體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況，並依行程表安排進行有限度之商務活動，且採實名制，記錄每日活動及接觸人員，儘量避免出入公共場所，外出時，嚴格遵守全程佩戴口罩。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢