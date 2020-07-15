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17歲少女輟學北上桃園當西施遭焚屍　家屬「等22年接獲噩耗」說話了

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▲發生在1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女屍命案，警政署當時還推出協尋專刊希望找出死者身分。（圖／翻攝自警政署網站）

▲警政署當時還推出協尋專刊，希望找出死者身分。（圖／翻攝警政署網站）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園平鎮1998年焚屍案震驚社會，一名17歲林姓檳榔西施被燒成焦屍棄置公墓，但當時科技受限、缺乏監視器畫面，案情膠著整整22年，如今因一名關鍵男子的證詞宣告破案。4名男女嫌犯落網，2人被法官裁定收押、1人聲押、1人交保。而死者家屬過去曾看過焚屍報導，但沒想到是自己的女兒，如今傳來噩耗，家屬說，盼司法還給女兒一個公道。

據指出，這起命案發生在1998年12月9日傍晚，地點在平鎮復旦路4段，當時警方根據路人報案指稱，有人在路旁焚燒不明物體，疑似焚燒動物屍體。警方據報趕往勘察，赫然見到焚燒的是具女屍，旁邊還有一隻小狗也燒焦，死者身穿豹紋上衣與深色皮裙，還有擦深色指甲油與類似馬靴的鞋子等特徵，警方成立專案小組調查。

因死者身分難以確認，警方一度懷疑可能是中南部北漂桃園的年輕女子，警政署當時還推出協尋海報，刊出死者衣著等特徵，但最後仍查不出確實身分，導致最後以無名屍安葬。該案也成為平鎮警分局成立後，首宗無法破案的刑事懸案。

但據了解，2019年有自稱目擊者的男子向警方透露當年曾目擊犯案全程，桃園警方經測謊與比對男子提出死者身分等線索，循線追查後確認是當年17歲的林姓檳榔西施。

▼平鎮警分局因關鍵證人提供目擊線索，才讓全案偵破。（圖／記者沈繼昌攝）

▲發生在1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女屍命案，平鎮警分局當時因關鍵證人提供目擊線索讓破案露出曙光。（圖／記者沈繼昌攝）

男子向警方透露，1998年12月7日晚間，檳榔攤業者懷疑林女偷錢，有2男2女將林押至平鎮復旦路附近產業道路談判，雙方疑似發生口角，眾人對林拳打腳踢，有人勒住她的頸部，疑似下手過重導致她最後失去呼吸心跳，眾人才驚覺其已氣絕，因此開車載往棄屍處，少女屍體兩天後被發現。

男子還說，其中一名嫌犯是他的舊識，讓他為之震驚不已。該關鍵男子提供線索，經刑事局測謊後確認沒有說謊跡象，桃園檢警重啟調查，經過數月追查，找到22年前向警方通報協尋愛女的苗栗夫妻，經比對夫妻與死者DNA後，確認死者是失蹤的17歲女兒。

桃園警方根據男子指證，查獲涉嫌殺人的兩名陳姓女子、一名何姓女子和潘姓男子到案。檢方訊後將兩名陳女、潘男向法院聲請羈押，何女則以5萬元交保；法官今晨裁定兩名陳女收押，潘男則今早再審。

《自由時報》報導，死者家屬表示，女兒當時叛逆，高中輟學後就北上桃園工作，很少回家，也不說在做什麼，之後因找不到人才報案；過去曾看過一起發生在桃園的焚屍新聞報導，但沒把此案聯想到自己女兒，未料22年後得知女兒遭殺害，還是無法相信，盼司法還他們一個公道。

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