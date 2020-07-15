失意父失蹤21hr…傳訊給兒子「好好照顧自己」　警定位找到他已服安眠藥

▲警方定位找到何男的小貨車。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一名男子經營食品業，疑生意不好經濟陷入困難，日前凌晨開小貨車離家，21小時後傳簡訊跟兒子說「好好照顧自己」，隨即失聯，家人怕他尋短立刻報警，警方運用科技辦案與電信業者配合，發現男子在車上服用安眠藥，精神渙散，立刻將他送醫，兒子趕到醫院對警方積極救回爸爸激動道謝。

警方表示，47歲何姓男子經營食品業，卻生意不好面臨倒閉，整個人意志消沉，交談間充滿負面情緒，更將自己關在房內一個禮拜，拒絕跟外界聯絡，10日凌晨6時許，何男突然走出房間，獨自開小貨車出門，也沒跟家人交代去處。

▼警方發現他在車內服安眠藥 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經過21小時，兒子接到爸爸簡訊「要好好照顧自己身體」，隨即失聯。兒子見事態嚴重，擔心爸爸會做出傻事。11日凌晨3時許，跑到轄區泰山派出所報案，警

員張立岡馬上調閱相關監視器，透過科技辦案，大數據、AI定位，並配合中華電信業者手機基地台發出訊號相對位置，縮小搜索範圍。

經過半小時，確認何男最後定位顯示在林口區文化路一段附近，立刻由勤務中心派遣林口警分局文林所巡佐溫哲雄及警員林立順前往現場，果然看到小貨車，更發現何男雖意識清楚，但精神低靡、眼神渙散，經了解他已經服用安眠藥，立刻通知消防救護人員到場，將他送往醫院。

家屬接獲警方通知，也趕到林口長庚醫院探視，見到警方陪同在何男身旁，激動地頻向警員道謝，感謝在鬼門關前即時找回失志的父親，再遲找到…恐怕會來不及。警方後續將通報社會局協助何男及其家屬。

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▼救護人員到場將他送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）