臉書PO「松山邱威傑」酒駕判決！呱吉急撇：不是我…網：原來70年代菜市場名

▲呱吉臉書PO酒駕判決書引發網友熱議。（組合圖／記者李毓康攝、翻攝Froggy Chiu臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

台北市議員邱威傑（呱吉）14日在個人臉書上貼出一張「酒駕法院判決書」，由於判決書上被告與他同名同姓，案發地剛好也在他居住地松山區，助理無意間看到後非常緊張，趕緊問他是不是本人，呱吉連忙回應「當然不是」。網友們看完後紛紛開玩笑表示，「原來威傑是1970 年代的菜市場名啊」。

▲呱吉PO酒駕判決書。（圖／翻攝Froggy Chiu臉書）

台北市議員邱威傑（呱吉）的助理日前在查詢公開法律文件時，無意間看到一篇酒駕判決書，上方被告不僅與呱吉本名一模一樣，且他酒駕地點還在松山區，正好是呱吉居住地，嚇得助理看到後趕緊問老闆，「松山邱先生是你嗎！」

判決書內容寫道，「邱威傑於108年11月20日4時許，在台北市松山區的ＯＯ酒店飲用威士忌後，竟未待酒精作用消退，於同日5點30分左右，自該出騎乘普通重型機車上路，行經某路段時遭警察攔檢，測得其吐氣所含酒精濃度每公升0.46毫克」等文字。

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此篇貼文底下，議員邱威傑也於一樓處撇清「當然不是（我）」，但他坦言自己確實住松山，也知道ＯＯ酒店在哪裡。網友看完後，紛紛於底下逗趣留言，「松山邱先生請自重」、「消毒文，太明顯了」、「早知道名字改邱議員後就不要改回來了」、「此松山邱非彼松山邱」，「來自松山邱先生的真情告白」、「已符合罷免條件」，直呼一切實在是太巧了吧。

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