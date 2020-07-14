天九牌賭場開張5小時破局！屋主前立委徐志明賭博罪送辦　38賭客開罰9000

▲大寮一間職業賭場凌晨被市警局維新小組會同林園警方查獲，屋主前立委徐志明也依賭博罪送辦。（示意圖／地方中心攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄大寮鳳林二路一間鐵皮屋遭人檢舉將在14日新設一間職業賭場，市警局維新小組獲報後展開布線跟監，14日凌晨5點多見時機成熟入屋逮人，當場查獲38名賭客、4名工作人員及賭資14萬元和天九牌，賭場才開張不到5小時就遭警方搗破，不過辦案人員赫然發現，賭場的屋主竟是前立委徐志明，訊後將徐及4名工作人員依賭博罪移送法辦。

據指出，該職業賭場位置原先為2018年以無黨籍身分參選高雄市議員的徐佳瑩競選辦公室，不過就在選舉失利後，由其父親，也就是前立委徐志明居住在內，不過日前有人透過關係找上徐志明，表示要「承租鐵皮屋」，徐未加以過問便將鐵皮屋出租，沒想到竟是租來當職業賭場，而相關線報也早就被維新小組掌握。

14日凌晨5點多，維新小組會同林園分局警方衝入賭場內蒐證，38名賭客及4工作人員見到大批警員相當慌張，當場被喝斥不要動，辦案人員隨後就在現場搜出包含賭具天九牌、賭資14萬元等大批證物，並將一干人等包含屋主徐志明在內全部帶回警局偵辦，訊後賭客全依《社維法》裁罰9000元，雖徐志明當時並未參與賭博，但仍觸犯刑法第268條中的「意圖營利，並提供賭博場所或聚眾賭博」，與主嫌吳姓男子（40歲）在內的4名工作人員依同罪送辦。