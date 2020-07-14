民眾黨諷陳菊藐視立院　國會人士：他們對議事陌生的令人發噱

▲民眾黨立委召開廢考監打假球記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨杯葛監察院長提名案，被提名人陳菊於中午坐車離開，民眾黨痛批，這是藐視國會、不尊重。對此，綠營國會人士說，他們對國會議事的陌生令人發噱，他們的幕僚工作草率缺乏準備，這是柯文哲在追求超越國民黨的同時，必須做好的基本功。

民眾黨立委蔡壁如表示，民進黨是一個雙重標準的政黨，說要成立人權委員會，檢視陳菊過去市長任內，對人權有很多問題想問，陳菊真的適合當人權委員會主任委員嗎？

蔡壁如說，陳菊逃跑了，這不尊重立院，在程序不正義的狀況下，沒有辦法接受這樣的結果。而立委賴香伶也批評，陳菊提早離開不尊重立院也不尊重委員，表定時間第二個質詢委員是蔡壁如，這時候提早離開是什麼意思？除了不尊重以外，難道是心虛嗎？

對此，綠營國會人士說，這凸顯民眾黨團領導的關鍵缺陷，就是領導者連起碼的議事規則都沒有概念。實際上根據立法院的議事日程，本屆監察院長提名人的審查會就是今天的上午，民眾黨團在上午不進議場，卻拉到總統府要遞交陳情書，等到回到立法院，上午審查會時程就要過了，卻反過來罵被院長提名人下午不來。

國會人士表示，民眾黨既要總統撤回提名，卻又要被提名人不照議事日程讓他們審查，背後對於國會議事的陌生令人發噱，他們的國會幕僚工作之草率缺乏準備，是柯文哲在追求超越國民黨的同時，必須做好的基本功。

▼立法院臨時會審查監察院院長提名人陳菊資格，民眾黨立委舉海報進場，與國民黨委員一同喊口號。（圖／記者湯興漢攝）

