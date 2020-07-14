5個月狂瘦28.7公斤！高雄市議員鄭孟洳曝減重契機　體重還是保密

▲高雄市議員鄭孟洳瘦身有成，比起2019年(左圖)整個人小了一號 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高雄市議員鄭孟洳因罷韓一舉成名，但也因此受到不少韓粉拿她的身材作文章，近期因迷上拳擊，再搭配飲食控管下，近5個月就狂瘦28.7公斤，整個人小了一號，現在每個人看到她第一句話就是，「你怎麼瘦這麼多！」

▲高雄市議員鄭孟洳靠打拳瘦身有成 。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

今年30歲的民進黨市議員鄭孟洳，祖父為前高雄市議員鄭新助，繼承衣缽選上議員後，也成為罷韓大將之一，遭受不少韓粉攻擊身材，而她近期迷上運動，整個人小了一號，氣色精神也相對好了許多。

鄭孟洳表示，會想減肥的契機，就是今年過年與幾位同黨議員配合電視台到健身房拍節目，但自己明明是最年輕的，卻只能撐5分多鐘，就體力不支倒地，眼看其他議員都可以健身許久，當下感覺很受傷，也決定瘦身雪恥，她從2月份開始減重至今，已經減了28.7公斤。





分享減肥小秘訣，鄭孟洳說，她現在都會固定安排打拳擊，每周3次，一次1小時，飲食方面除了減少澱粉，其餘正常吃，將狀態維持住，現在每個人看到她第一句話就是，「你怎麼瘦這麼多！」不過被問及減重前後的體重時，鄭孟洳接連笑說不行，對於體重數字還是很保密。

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