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因應立法院集會活動　中正一分局出動「青島東路段及鎮江街段」實施交管

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▲▼立法院臨時會院會 國民黨攻議場後門 擋車。（圖／記者屠惠剛攝）

▲因應立法院臨時會院會集會衝突，中正一分局實施交管。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

立法院14日開始臨時會審議監察院人事案，為避免衝突發生，周邊已架起層層拒馬，台北市中正一分局針對立法院周邊路段實施交通管制，請用路人注意。

為因應立法院召開臨時會與集會活動安全維護工作，自109年7月14日0時起至7月19日24時止，中正一分局將針對立法院前青島東路段及鎮江街段，實施交通管制。

另視狀況擴大交通管制範圍，包括忠孝東路以南；林森南路以西；濟南路以北；中山南路以東區域，警方會視狀況提前開放或延後。此外，有關總統府周邊道路（衡陽路以南；公園路以西;愛國西路以北；桃源街以東）區域，將視集會活動情形，架設必要之安全設施及交通管制。

中正一分局提醒，駕駛人行經前揭路段時請配合減速慢行，遵守員警之指揮疏導，以確保行車安全與順暢。另行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。

本次交通管制措施將隨時提供警廣等電台插播路況報導，中正一分局特別呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

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