中彈慘死未婚夫懷中！嫩妹脫口「N單字」嬉鬧爆口角　高喊一句…遭偷襲射殺

▲24歲的年輕媽媽惠特克（Jessica Doty Whitaker）遭射殺。（圖／翻攝自Facebook／Jessica Whitaker）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國印第安納州一名年僅24歲的年輕媽媽，日前與未婚夫及友人在公園散步時，嘻笑之間使用了被視為種族歧視禁忌的「N開頭單字」，結果被旁邊另一群支持「黑人的命也是命」活動的人聽到，雙方發生激烈爭執，最後這名年輕媽媽被對方偷襲開槍，倒在未婚夫懷中身亡。

Her name was Jessica Doty Whitaker. She was MURDERED by Black Lives Matter activists for saying "all lives matter". Pray for her family, pray for the repose of her soul, and share her name far and wide. Her life mattered too. pic.twitter.com/zNAG9SC1Rz — Liberty Hangout (@LibertyHangout) July 12, 2020

根據《每日郵報》與《福斯新聞》報導，年僅24歲的年輕媽媽惠特克（Jessica Doty Whitaker）4日半夜3時左右，和未婚夫拉米雷斯（Jose Ramirez）及另外兩位朋友一起在印第安納波里運河步道（Indianapolis Canal Walk）散步，嘻笑時說了「N開頭單字」（The N-word）；這個單字在美國非黑人族群間被視為嚴重禁忌，絕對不能使用。

沒想到剛好被旁邊一群支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）活動的人聽到，雙方發生激烈爭吵。據了解，當時對方說了「黑人生命也很重要」時，惠特克則大喊「所有生命都很重要」（All Lives Matter）。拉米雷斯說，雙方爭吵時都各自揮舞著槍枝，但未發生進一步衝突，而是在冷靜之後「互相碰了一下拳頭」就分頭離開。

結果惠特克一行人經過聖克萊爾（St. Clair）橋下時，突然有人由上往下開槍，打中惠特克之後逃離現場。拉米雷斯說，當時他出於自保，有對著橋開槍反擊，但沒有打中任何人，「惠特克被打中時，我的雙手還環抱著她。」最後惠特克仍因傷勢過重死亡，留下一名年僅3歲的兒子。

惠特克的家人成立了募資網頁，希望能替惠特克募得喪葬費，以及兒子後續的教育及生活費，目標為100萬美元，截至13日下午已募得5萬6879美元。

印第安納波里斯警察局（Indianapolis Metropolitan Police Department）已經相關犯案影像，希望可以盡速將犯人逮捕歸案；發言人利里（Jerry Leary）則表示，現階段仍不會對市中心的景點發布宵禁。

►二手票券豐富你的生活～

►SKII青春露狂殺六折！經典聖品快來囤貨