中彈慘死未婚夫懷中！嫩妹脫口「N單字」嬉鬧爆口角　高喊一句…遭偷襲射殺

▲24歲的年輕媽媽惠特克(Jessica Doty Whitaker)遭射殺。(圖/翻攝自Facebook/Jessica Whitaker)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國印第安納州一名年僅24歲的年輕媽媽,日前與未婚夫及友人在公園散步時,嘻笑之間使用了被視為種族歧視禁忌的「N開頭單字」,結果被旁邊另一群支持「黑人的命也是命」活動的人聽到,雙方發生激烈爭執,最後這名年輕媽媽被對方偷襲開槍,倒在未婚夫懷中身亡。

Her name was Jessica Doty Whitaker. She was MURDERED by Black Lives Matter activists for saying "all lives matter". Pray for her family, pray for the repose of her soul, and share her name far and wide. Her life mattered too. pic.twitter.com/zNAG9SC1Rz