北市勞動局8月開課　勞工必懂議題「工資、特休、職災」報你知！

▲台北市勞動教育課程開課。（圖／台北市政府提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市勞動局與台灣勞動法學會合作，舉辦教育課程「勞動基準法之爭點─理論與實務最新動向」讓勞工朋友熟悉自身的權益與保障，8月份課程內容涵括勞動條件、勞資爭議、職場安全等議題，於本周7月15日線上報名。

勞動局自7月初開辦教育課程，引起民眾興趣，場場爆滿！首場「工作時間及加班費」研習，邀請林俊宏律師、張清浩律師及翁瑋律師擔任講師，講授工作時間之認定、加班費及勞基法第84條之1等子題；而接下來8月份的課程包括工資、特別休假、勞動契約終止、職業災害、勞動派遣等。

8月份課程分為「勞動條件及相關法令」、「勞資爭議處理」及「職場安全防護」三大主題，內容除了大家最關心的工時、工資、休假等議題外，還有最新法令介紹及最夯勞動議題探討，例如「勞工必懂的『勞動事件法』七大重點與勞動事件調解制度」、「疫病危機對勞動市場的影響與對策」等，凡台北市市民、工作地位於台北市之勞工、工會組織及事業單位勞工均可報名參加。

勞動局提醒，8、9月份課程將自7月15日上午9時開放報名，10、11月課程預計於9月17日開放報名，敬請民眾掌握報名時間。研習會相關資訊，請上勞動局官網查詢。