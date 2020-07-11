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23歲女模車禍拍照！男友崩潰「警察婆婆」氣炸…她低調回應了

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台中23歲何姓車模11日凌晨到夜店狂歡後，與21歲孔姓男友回家途中發生車禍，何女在車禍現場要求記者幫她拍照留念，疑似讓孔男的警察媽媽氣炸。對此，何女也低調回應當下的經過。

孔男11日凌晨2時13分許開車載著何姓女友，沿光明路右轉往逢甲路，不慎自撞安全島，導致車頭毀損、汽油流出，而兩人均無酒精反應。

有趣的是，何女見到記者到場拍攝，便到事故車前擺好pose，要求記者拍照留念，讓一旁的男友無奈到不行，低聲勸何女「這樣會害死我」，但仍讓女友上前拍照。

▲▼23歲女模車禍拍照！「警察婆婆」氣炸…她低調回應了。（圖／翻攝米娜臉書）

▲何女起初和男友蹲在一旁，看到記者後就直接上前拍照。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼23歲女模車禍拍照！「警察婆婆」氣炸…她低調回應了。（圖／翻攝米娜臉書）

▲何姓女車模表示，看到記者的相機很貴，才會想請對方幫忙拍照。（圖／翻攝米娜臉書）

原來，孔男的媽媽也是警察，在台中市警察局服務。據《東森新聞》報導，孔男的媽媽得知消息後氣炸，恐怕婆媳關係得需好好談談。

「可修瘦一點嗎」，何女事後在個人粉專《主持人Minna米娜》分享事故現場照片，讓不少網友留言回應。何女坦言，她當下看到記者的相機價格不斐，才會請對方幫忙拍攝。

據悉，23歲的何女以前是就讀護理相關行業，曾PO出影片教導照顧病人，投入主持工作前也很沒自信，直到經營粉專、割雙眼皮後才開始充滿自信。

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