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搭車驚見「蕾絲內內」掛他臉上！水藍色超完美服貼　乘客驚呆笑了

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▲▼（圖／翻攝自推特／CianBrady）

▲男乘客臉上戴的不是口罩...。（圖／翻攝自推特／CianBrady）

記者黃心瑀／綜合報導

愛爾蘭男子布瑞帝（Cian Brady）10日搭乘大眾交通運輸工具時，抬頭一看發現眼前的一幕似乎有點說不上的怪，仔細觀察之後竟然從另一名男乘客的臉上，發現了一條「水藍色蕾絲內褲」，這人將內褲當作口罩戴在臉上，而且神情十分自然，就好像是一件稀鬆平常的事。

綜合外媒報導，布瑞帝10日時拍到兩張有趣的照片，他將照片po到推特上並寫道「為何一件蕾絲內褲會代替口罩戴在臉上呢？」畫面中可以看到，身穿綠衣服的男子認真地看著手機，與其他乘客一樣，他也有戴著口罩，不過這個「口罩」卻越看越奇怪，因為下巴部分並沒有貼合臉，而且鼻子的地方還出現類似蕾絲的東西，認真看才會發現，這其實是一條內褲！

報導中指出，布瑞帝在接受採訪時表示，當下沒有人跟這名男子講些甚麼，也沒有多少人意識到男子的臉上戴的不是口罩，只有他自己一人躲在真正的口罩後面偷笑，不過男子確實達到了目的。新冠肺炎蔓延全球，疫情至今仍在延燒，繼英格蘭跟蘇格蘭實行多周的戴口罩命令後，愛爾蘭在本月初宣布，民眾搭乘大眾運輸交通工具的時候，皆得戴上口罩。

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