搭車驚見「蕾絲內內」掛他臉上！水藍色超完美服貼　乘客驚呆笑了

▲男乘客臉上戴的不是口罩...。(圖/翻攝自推特/CianBrady)

記者黃心瑀/綜合報導

愛爾蘭男子布瑞帝(Cian Brady)10日搭乘大眾交通運輸工具時,抬頭一看發現眼前的一幕似乎有點說不上的怪,仔細觀察之後竟然從另一名男乘客的臉上,發現了一條「水藍色蕾絲內褲」,這人將內褲當作口罩戴在臉上,而且神情十分自然,就好像是一件稀鬆平常的事。

綜合外媒報導,布瑞帝10日時拍到兩張有趣的照片,他將照片po到推特上並寫道「為何一件蕾絲內褲會代替口罩戴在臉上呢?」畫面中可以看到,身穿綠衣服的男子認真地看著手機,與其他乘客一樣,他也有戴著口罩,不過這個「口罩」卻越看越奇怪,因為下巴部分並沒有貼合臉,而且鼻子的地方還出現類似蕾絲的東西,認真看才會發現,這其實是一條內褲!

報導中指出,布瑞帝在接受採訪時表示,當下沒有人跟這名男子講些甚麼,也沒有多少人意識到男子的臉上戴的不是口罩,只有他自己一人躲在真正的口罩後面偷笑,不過男子確實達到了目的。新冠肺炎蔓延全球,疫情至今仍在延燒,繼英格蘭跟蘇格蘭實行多周的戴口罩命令後,愛爾蘭在本月初宣布,民眾搭乘大眾運輸交通工具的時候,皆得戴上口罩。

